2019-09-22T08:51:27+03:00
Общество

Отца-одиночку обманули при покупке дома, в ситуации разбираются хабаровские следователи

Проверку проводят по факту публикации в интернет
Александр ШТААЛЬ
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Отца-одиночку обманули при покупке дома, в ситуации разбираются хабаровские следователиОтца-одиночку обманули при покупке дома, в ситуации разбираются хабаровские следователиФото: Иван ВИСЛОВ
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Следователи в Хабаровске заинтересовались ситуацией с обманутым отцом-одиночкой. По предварительной информации, мужчина внес предоплату за дом, который собирался купить для себя и пятерых детей. Однако хозяйка жилья в последний момент передумала. При этом она отказывается выселяться из помещения и не возвращает ему деньги. Пока продавщица и покупатель выясняют отношения, семья отца-одиночки вынуждена ютиться в съемной квартире. Такую версию событий изложили СМИ, по факту публикации которых и началась проверка.

Как сообщили в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Также следователям предстоит выяснить имеют ли место быть признаки преступления, которое в уголовном кодексе классифицируют как мошенничество.

По результату проверки стражи порядка примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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