2019-09-23T08:40:17+03:00
Общество

В старом здании хабаровского аэропорта будет музей

Возможность создания на территории воздушной гавани культурного очага с энтузиазмом приняли в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики
Евгения МОЛОТОВА
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Возможность создания на территории воздушной гавани культурного очага с энтузиазмом приняли в министерстве по развитию Дальнего Востока и АрктикиВозможность создания на территории воздушной гавани культурного очага с энтузиазмом приняли в министерстве по развитию Дальнего Востока и АрктикиФото: Правительство Хабаровского края
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В начале сентября президент России Владимир Путин дистанционно открыл новый пассажирский терминал Хабаровского аэропорта. Сейчас он работает в тестовом режиме, но сотрудники готовятся к полномасштабному запуску. Ожидается, что в полную мощь терминал заработает уже с начала октября. А вот вопрос со старым зданием до последнего времени оставался открытым. И вот, глава совета директоров хабаровского аэропорта Константин Басюк озвучил идею использования бывших ворот воздушной гавани. В старом здании планируют открыть культурно-выставочный центр.

- В одном из зданий планируется разместить филиал московского Пушкинского музея, - рассказал Константин Басюк на встрече с федеральным министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. - Сейчас мы ведем переговоры об этом совместно с руководством музея.

Сейчас в Хабаровском аэропорту полным ходом идет подготовка ко второй фазе модернизации, на этот раз международного уровня. Проектирование нового международного терминала находится на финальной стадии. Как отметил Константин Басюк, площадь нового здания составит почти двадцать тысяч квадратных метров, а пропускная способность — 700 человек в час. Это в три раза больше того, чем может похвастаться старый терминал.

Что же до идеи создания культурного очага в здании бывшего аэропорта, то Александр Козлов принял ее благосклонно.

- Министерство готово оказать содействие при решении этого вопроса, – подчеркнул министр.

Напомним, строительство нового терминала для внутренних авиалиний окончено меньше чем за два года. Проект реализован в рамках территории опережающего развития «Хабаровск». Общая стоимость его составила четыре миллиарда 900 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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