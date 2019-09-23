Разборка в «Березках»: в Хабаровске сносят часть многоквартирного дома

Микрорайон «Березки» в Хабаровске начинали строить с размахом. Планы у отцов-основателей - «Фонда жилищного страхования» - были грандиозные. Полностью укомплектованный всей инфраструктурой микрорайон должен был включать не только привычные глазу парковки и детские площадки, но и школу, детский сад, поликлинику. И особенную «фишку» - березовую рощу. Все свободное от застройки пространство планировали засадить белоствольными красавицами. Строительство начали в 2016 году, а уже летом 2018-го первые 54 семьи начали обживать новые стены.

Но радость их была недолгой. Уже летом 2019 года новоселы пожаловались в мэрию на неработающую котельную. Стройку второго дома и вовсе несколько раз замораживали. Главные претензии со стороны дольщиков были к качеству строительства.

- Стройку начали в апреле 2018 года, но темп работы, мягко говоря, неудовлетворительный, - рассказал один из дольщиков ЖК «Березки». - Мы не раз связывались с застройщиком и все время их представитель находил какие-то отговорки - то кирпича нет, то раствора, то у рабочих закончилась вахта, а новых не подвезли.

Проблема с кадрами сильно сказалась на качестве возведенной конструкции. Проведенная экспертиза установила: кирпичная кладка возводимого сооружения не отвечает нормам. «Марка используемого бетона не соответствует требованиям. Не везде была использована строительная арматура» - говорится в заключении, выданном проектным институтом. Итог печален. Вместо того чтобы строить, пусть медленно, но вверх, подрядчику придется разбирать уже построенное.

- Железобетонные марши, перемычки мы сохраним на 90% и пустим в дело, - прокомментировал директор ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин. - Для нас демонтаж дома - болезненное решение. Несмотря на это, в первую очередь необходимо думать о безопасности Сейчас рабочие демонтируют стены в третьем и четвертом подъездах. Заказчик - «Фонд жилищного строительства» - судится с подрядчиком, который не сподобился снабдить стройку квалифицированными рабочими и качественным стройматериалом. А сдачу 136-квартирного дома в очередной раз перенесли. Теперь на сентябрь 2020.