В ЕАО введен режим чрезвычайной ситуации по отопительному сезону

В 16 поселениях Еврейской автономной области отопительный сезон под прямой угрозой срыва. Складывается ощущение, что власти на местах откровенно манкируют своими обязанностями.

«ДЫРЯВЫЙ КОТЕЛ»

В сентябре по области прошли прокурорские проверки. Муниципалитеты проверяли на предмет готовности к зиме: завезли ли топливо, исправны ли котельные. Памятуя опыт прошлых зим, когда только Биробиджанская ТЭЦ несколько раз выходила из строя, такие проверки крайне необходимы.

Прокуратура выяснила, что, например, в котельной села Волочаевка-2 инженерное оборудование требует замены. Отопительные котлы изношены настолько, что, цитирую, «дальнейшая их эксплуатация не представляется возможной». Замечу, сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры 18 сентября. Тогда как отопительный сезон должен начаться уже в октябре. Но котлы не вчера износились. Что делали ответственные лица все лето? Кроме того, в той же Волочаевке-2 участок теплотрассы изношен на 80 с лишним процентов – трубы сожрала коррозия. Пустите по таким трубам под напором горячую воду и получите красивый фонтан.

Котельная села Партизанское также не в состоянии обеспечить селян теплом: котел изношен донельзя, трубы протекают, некоторые деформированы. В таком состоянии эксплуатация котельной невозможна. В Облучненском районе в нескольких крупных котельных, дающих тепло тысячам людей, не сделали запас топлива. Более того, по результатам проверок выяснилось, что не все районы заключили договоры на поставку твердого топлива. А это отнюдь не быстрый процесс, он может растянуться на месяц и даже больше.

Прокуратура дала коммунальщикам срок до 10 октября, к этой дате они должны устранить все нарушения. На дворе 24 сентября, и что мы видим?

НЕ «СРЫВ», А «СЛОЖНОСТИ»

А видим, что 23 сентября губернатор ЕАО вводит режим чрезвычайной ситуации по отопительному сезону в Биробиджанском, Смидовичском и Облучненском районах. В 16 населенных пунктах этих районов, где живут в общей сложности шестнадцать тысяч человек, есть «сложности с началом отопительного сезона» (цитата из официального сообщения на сайте правительства ЕАО). Такие же «сложности», то есть попросту неготовность, есть в нескольких учреждениях здравоохранения и социальной защиты.

Неделю назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 98 миллионов рублей для Еврейской автономии – на подготовку к зиме. Деньги предназначены на ремонт и реконструкцию свыше двадцати объектов теплоснабжения. Облучненскому району отдадут 35 миллионов, и львиная доля этих денег отойдет Биракану – в селе нужно установить модульную котельную.

Деньги у федерального центра губернатор ЕАО Александр Левинталь просил в августе, потом на Восточном экономическом форуме-2019 обращался к президиуму Госсовета. И вот, средства выделены, со дня на день поступят в область.

– В связи с отсутствием нормативного запаса жидкого и твердого топлива и неготовностью ряда котельных муниципальных образований области к отопительному сезону принято решение с 23 сентября ввести режим ЧС на территории области, - сообщил Александр Левинталь на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ЕАО. - На подготовку к отопительному сезону нам выделено 98 миллионов рублей из федерального бюджета. Поступят на этой неделе. Они будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения.

Глава области добавил, что ситуация находится на контроле правительства области. А также дал указание завезти уголь и сделать сорокапятидневный запас топлива для всех котельных. Это без учета Биробиджанской ТЭЦ – там своя «бухгалтерия».

ЗИМА КАЖДЫЙ ГОД ПРИХОДИТ ВНЕЗАПНО

Вроде все красиво складывается. Но остаются вопросы, в первую очередь к властям на местах. Из года в год зимой из области приходят тревожные новости: то котел полетел, то топливо почти закончилось, то порыв на трассе, да такой, что батареи леденеют в тысячах квартир.

Чиновники не знают, что творится в котельных? Не знают, что будет зима, и, между прочим, по долгосрочным прогнозам синоптиков, в октябре-2019 на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы? Коммунальщики не в курсе, что оборудование имеет свойство изнашиваться?

Разумеется, есть проблемы, в первую очередь – неплатежи населения. Значит, нужно пересматривать политику, модернизировать оборудование для снижения издержек. Существуют федеральные программы в сфере ЖКХ, в которые можно и нужно заходить. Почему этого не делается?

Если и дальше ничего не делать, каждый отопительный сезон в Еврейской автономии будет проходить в режиме чрезвычайной ситуации.