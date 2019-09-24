Не разошлись: в Хабаровском крае встреча шишкарей и тигра окончилась трагедией

В тайге недалеко от поселка Сукпай района имени Лазо двое охотников повстречались с тигром. Без жертв не обошлось.

Трагедия произошла в минувшие выходные. Пенсионер вместе со своим взрослым сыном отправился в лес посмотреть - уродились ли кедровые шишки. Поплыли они на лодке, а когда причалили, почти нос к носу столкнулись с завтракавшим полосатым хищником. Отец высаживался первым, он же и попал под удар зверя. Шедший следом сын застрелил тигра из бывшего при нем охотничьего ружья. Пострадавшего экстренно эвакуировали санбортом во вторую краевую больницу Хабаровска. К сожалению, хирурги оказались бессильны.

- Охотники отправились по реке, вверх по течению Сукпая, - рассказал один из сотрудников сукпайского лесничества. - Места - не сказать чтобы глухие, но выход хищников, как медведя, так и тигра, здесь не редкость. По крайней мере, без огнестрельного оружия отправляться на такие расстояния никто не рискует. Осенью тигры не агрессивны, пищи для них достаточно, видимо, хищника вспугнули, и он проявил агрессию, защищая добычу.

Встреча людей и хищника произошла на берегу реки СукпайФото: Евгения МОЛОТОВА

Слухи о том, что погибший сельчанин был причастен к браконьерству и вышел на промысел краснокнижного зверя, подтверждения не нашли.

- Это заслуженный человек, много лет работал охотоведом нашего лесничества, - отметил собеседник. - Сейчас вышел на пенсию. Тайгу считал вторым домом и уж конечно не пошел бы на такое.

Глава администрации сельского поселения Ольга Фанзу также подтверждает, что встреча с тигром в тайге - событие не экстраординарное.

- Года три или четыре назад был случай, когда тигр выходил зимой к людям, заходил в поселок, - отметила она. - Но с тех пор ничего подобного не было. В тайге все возможно. Что до погибшего, я о нем ничего не знаю и сказать не могу.

Сейчас в ситуации разбираются специалисты министерства природных ресурсов и правоохранители. Труп животного отправлен на экспертизу, в результате которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.