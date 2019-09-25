Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре готовятся к отопительному сезону

На севере Хабаровского края отопительный сезон уже начался: в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском районах и районе имени Полины Осипенко. Там среднесуточные температуры установились на уровне +8 градусов – это ключевой показатель для энергетиков. По нормативу, если в течение пяти дней держится такая температура, значит, пора подавать тепло. А в перечисленных районах по ночам уже падал «минус». В Ульчском районе отопительный сезон начался 23 сентября. Иная ситуация в центре и на юге края.

Последние несколько недель не все хабаровчане могут наслаждаться горячим душем или ванной – в разных районах города отключают горячую воду. Связано это, как обычно, с опрессовкой теплотрасс. Увы, без гидравлических испытаний нельзя: благодаря им теплосетевики находят слабые места в трубах. Так, на теплотрассах краевого центра обнаружено шестьдесят серьезных повреждений. Лучше их найдут сейчас, чем они проявятся зимой, когда приличный минус за окном и ледяные батареи - почти катастрофа.

Итак, старт отопительного сезона 2019/2020 в Хабаровске ориентировочно намечен на 7 октября. Именно к этой дате, сообщили в пресс-службе администрации города, среднесуточные температуры опустятся до тех самых +8 градусов. Хотя многим хочется, чтобы желанное тепло пришло в дома уже сейчас: заморозки по ночам еще не начались, но +3…+6 градусов, согласитесь, немного. Остаток этой недели принесет небольшое потепление, однако последний день сентября будет промозглым. Так что надеваем теплые носки и кутаемся в кофты и халаты.

В Комсомольске-на-Амуре отопительный сезон начнется, по информации мэрии, 1 октября. Раньше звучали идеи о более раннем старте, в том числе и затем, чтобы просушить подтопленные дома. Но потом передумали: погода установилась неожиданно теплая, будто сама природа решила помочь людям.

На юге края пока бабье лето, там отопительный сезон начнется ориентировочно на неделю позже, чем в Хабаровске.