В Хабаровском крае предложили продлить время продажи алкоголя

В Хабаровском крае действует запрет на продажу алкоголя, включая пиво, с 22 часов до 10 утра. Федеральное законодательство помягче, оно устанавливает «безалкогольный период» с 23 часов до 8 утра, но позволяет регионам вносить свои коррективы. Напомню, закон был принят в 2015 году и его эффективность многие эксперты ставят под большое сомнение.

БУТЛЕГЕРЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК

Есть в Российской Федерации субъекты, где местные законы еще жестче, чем в Хабаровском крае. Например, в Республике Саха (Якутия) окно продаж – с 14 до 20 часов. Замечу, что сейчас республику наводнил контрафактный алкоголь, по данным правоохранительных органов, в 2016 году в Якутии 4649 преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения, в 2017 – 4 411, в 2018 – 4 003. Это порядка 53% от общего числа преступлений, зафиксированных на территории субъекта. Снижение по абсолютным цифрам есть, но крайне незначительное. Что еще раз подтверждает старую истину: свинья всегда грязь найдет, а алкоголик – выпить.

А ведь в свое время инициаторы ограничения делали упор на то, что такая мера положительно скажется на здоровье граждан. Мол, будут меньше пить. Однако, как видим, зависимость между количеством потребления и режимом работы магазинов слабее, чем полагали.

В Хабаровском крае запрет хоть и мягче, но тоже сыграл на руку подпольным торговцам. В Хабаровске, впрочем, как и в других городах, хватает точек, где можно после 22 часов купить пива или чего покрепче. Естественно, со значительной наценкой. Покупая спиртное за условные сто рублей, черные торговцы имеют с бутылки двести и больше. Доходы нигде не отсвечиваются, налоги с них не платятся.

ЗАПАСЛИВЫЙ НАРОД

Недоумение у взрослой ответственной публики вызывает и полный запрет на продажу спиртного 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний). Алкомаркеты да и обычные магазины, где есть соответствующие отделы, изящно обходят запрет: за неделю до дня Х на дверях и возле касс появляются объявления «Успейте сделать покупки!». Тот, кто с трудом выдерживает такие однодневные посты, закупает впрок или бежит к знакомому «подпольщику». А те, кому вдруг захотелось наполнить бокал чем-нибудь покрепче сока, пытаются постигнуть смысл запрета. Несовершеннолетним и так спиртное не продают в любой день. Боимся, что учителя позволят себе лишнего вместе с родителями? Или молодежь внезапно массово злоупотребит?

Как рассказывал мой одноклассник, ныне живущий в Канаде, там тоже действуют ограничения на продажи алкоголя. Например, не торгуют в дни хоккейных матчей. Любовь канадцев к этому виду спорта общеизвестна, матчи проходят очень часто. Магазинчики могут стоять закрытыми через день. В рабочие же дни наблюдается такая картина: местные скупают алкоголь ящиками, едва ли не у каждого канадца дома такие запасы, которым позавидует любой хабаровский бар. При этом страна не относится к особо пьющим. По-настоящему пьяных крайне мало. Поэтому в игре «успей купить» важно не срочно выпить все купленное, а забить бар разнообразными напитками. Мы, русские, так гречку и сахар скупаем – крупа в итоге может прогоркнуть, а сахар окаменеть. Не важно, главное - запас сделан.

БЬЕМ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ КУЛЬТУРОЙ

Так стали ли меньше пить? Продавцы заметили, что некоторые покупатели со словами «Не дай бог, не хватит» берут еще пару бутылок. Те, кому все равно, что пить, идут к нелегальным торговцам. В 2017 году минэконоразвития Хабаровского края сделало печальный вывод: после введения ограничений пошел всплеск отравлений некачественным алкоголем (210 случаев в 2015 году и уже 296 в 2017 году), увеличилось количество летальных исходов.

Чтобы вырваться из лап зеленого змия, надо не ограничения вводить, а воспитывать культуру потребления. И, кстати, этот процесс уже идет. Анализ покупок граждан показал, что если раньше делался упор на крепкий алкоголь и «ириску» к нему, то сейчас покупатель выбирает вино, а к нему – сыр, фрукты, рыбу, мясо. Цели напиться до свинского состояния у среднестатистического покупателя супермаркета нет.

- Закрытие магазинов на час раньше привело к падению продаж сопутствующих товаров, - объяснил на заседании экспертного совета при министерстве экономразвития края Андрей Веретенников, заместитель председателя совета по предпринимательству, бизнесмен.

По его мнению, ожидания, что после введения запрета граждане либо будут ложиться раньше спать, либо пойдут в рестораны, не оправдались. Особенно показателен пример Комсомольска: там буйным цветом цветут «наливайки» - круглосуточное тесное кафе, где есть столик, несколько стульев и много алкоголя. Контингент там собирается соответствующий, от чего очень страдают жильцы жилых домов, в которых, как правило, располагаются «наливайки».

Предприниматели считают, что эффективно запрет отразился только на выручке законных игроков алкорынка – она упала, соответственно, упали и поступления в бюджет. В выигрыше оказались бутлегеры и недобросовестные коммерсанты. Бизнес-сообщество Хабаровского края обратилось к краевому парламенту с предложением вернуться к федеральным нормам – то есть открыть окно продаж с 8 утра до 23 вечера.

Впрочем, вот тут лично я не совсем согласна с предпринимателями. Утром надо пить чай, кофе или воду. Так что продлевать время надо за счет вечерних часов, скажем, с 10 утра до 24 часов.

И напоследок: пожалуйста, помните, что употребление алкоголя наносит вред вашему здоровью. Пьяный человек может стать легкой добычей для преступника, а может и сам преступить закон. Тем более, не садитесь за руль в подпитии - мало того, что сами разобьетесь, ни в чем не повинных людей подавите. Такси нынче доступно каждому.

Самый полезный напиток для человеческого организма – это вода! И не надо шутить, что в водке ее 60%.