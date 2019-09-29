2019-09-29T09:36:20+03:00
Общество

В Хабаровске стало на 21 дерево больше

Ученики школы №35 посадили деревья на центральной набережной в память выпускниках, погибших во Второй мировой войне
Евгения МОЛОТОВА
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Силами учеников было высажено 21 деревоСилами учеников было высажено 21 деревоФото: Евгения МОЛОТОВА
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Средняя школа №35 – одно из старейших учебных заведений краевой столицы. В этом году ее неожиданно закрыли на ремонт, а учеников «раскидали» по школам Центрального района. Но дух школьного братства оказался сильнее бытовых трудностей. Утром 29 сентября учащиеся собрались на главной набережной Хабаровска для того, чтобы почтить память своих старших товарищей, погибших на фронтах Второй мировой войны и посадить деревья в их честь.

Ученики школы №35 посадили деревья на центральной набережной в память выпускниках, погибших во Второй мировой войне Фото: Евгения МОЛОТОВА

Ученики школы №35 посадили деревья на центральной набережной в память выпускниках, погибших во Второй мировой войнеФото: Евгения МОЛОТОВА

- Это была наша инициатива, - поделилась председатель попечительского совета школы №35 Ирина Савченко. – Капитальный ремонт в нашей школе начался неожиданно. Так что даже торжественную линейку 1 сентября мы проводили на Комсомольской площади. Тогда же и родилась идея такой акции. Нас поддержали родители и городская администрация.

Сейчас в школе идет ремонт, а ученики посещают 4 учебных заведения, где для них выделены классные комнаты. Сложнее всего пришлось учащимся старших классов и их педагогам. Но на предложение почтить память ветеранов откликнулись почти все.

Ученики школы №35 посадили деревья на центральной набережной в память выпускниках, погибших во Второй мировой войне Фото: Евгения МОЛОТОВА

Ученики школы №35 посадили деревья на центральной набережной в память выпускниках, погибших во Второй мировой войнеФото: Евгения МОЛОТОВА

- Из нашей школы ушли на фронт 21 человек, - рассказала Ирина Савченко. – Информация о них была в школьном музее. Теперь у каждого из них будет свое именное дерево. Для некоторых, это единственная память на родной земле – они погибли и погребены на западе России или вообще за ее пределами – в Германии, Австрии, Белоруссии, Украине.

Следует отметить, что эти посадки не первые и не единственные. Неподалеку набираются сил ели, посаженные Хабаровским театром кукол. Крепнут дубы, высаженные волонтерами. Теперь к ним добавится еще 21 клен.

- Я думаю, такие акции гораздо больше способствуют воспитанию патриотизма, чем шаблонные мероприятия, - отметила Инесса Сучкова, мама ученицы второго класса. – Стоимость каждого дерева около пятисот рублей, а простоят они не один десяток лет. А хорошие воспоминания останутся с детьми на всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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