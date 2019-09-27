Цена гостайны – 20 тысяч: в Хабаровске за разглашение секретных сведений осудили офицера

Военный суд Хабаровска вынес приговор офицеру одной из военных частей, расположенной в Хабаровском крае. Мужчину признали виновным в разглашении государственной тайны.

В начале этого года, в феврале офицер работал с топографическими картами, в содержании которых есть сведения, составляющие гостайну. У военнослужащего был допуск к такой информации, но его не было у подчиненных, которых он привлек к работе. Таким образом, офицер нарушил закон – предоставил секретные сведения лицам, не имеющим специального допуска. Преступление было раскрыто при участии военной контрразведки.

Суд учел все детали дела и признал офицера виновным. Наказание, впрочем, довольно мягкое: штраф в двадцать тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году в Хабаровском крае по схожему обвинению был осужден техник авиазавода в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина засиживался на интернет-форумах, посвященных самолетам и всему, что с ними связано. В беседах с другими пользователями он разгласил некую информацию, которую экспертиза признала секретной. Однако в ходе судебного заседания дело было переквалифицировано со статьи «разглашение гостайны» на более тяжкую статью – о государственной измене. А это уже от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. В итоге обвиняемый заключил досудебное соглашение и отправился в колонию на четыре с половиной года.