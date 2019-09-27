2019-09-27T08:36:41+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае заканчивается наводнение

Амур у Николаевска пошел на спад - и довольно быстро, упав за сутки сразу на двадцать два сантиметра
Ксения ТУРТЫГИНА
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В Хабаровском крае заканчивается наводнениеВ Хабаровском крае заканчивается наводнениеФото: Правительство Хабаровского края
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Утром 27 сентября Амур у Николаевска пошел на спад: гидрологи зафиксировали снижение отметки на двадцать два сантиметра - до 244 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, воды быстро уходит с подтопленных участков, за сутки их стало меньше в два раза.

- Это говорит, что гребень паводка миновал Николаевск и вышел в Амурский лиман. На всем протяжении Амура уровень стабильно понижается, - отметили в Хабаровском гидрометцентре.

В ближайшую неделю в крае не ожидается сильных дождей. Более того, приходит бабье лето – на выходных распогодится, значительно потеплеет. Небольшие осадки прогнозируются на севере края, но на гидрологическую обстановку на Амуре и на других реках они не повлияют. Новых подъемов уровня синоптики не прогнозируют.

В Николаевске-на-Амуре остаются подтопленными три жилых дома и 38 огородов в селах Маго, Красное и Тнейвах. В общей сложности по краю 178 жилых домов все еще во власти воды, на межпоселковых и внутрипоселковых дорогах затоплены 95 участков. Однако уже скоро вода должна уйти.

Сейчас основная задача, стоящая перед краевыми властями, - оперативно сформировать списки пострадавших от наводнения, чтобы люди могли получить компенсацию. Напомним, из федерального бюджета поступили средства на единовременные выплаты по десять тысяч рублей, а также на 50 и 100 тысяч за, соответственно, частичную или полную утрату имущества первой необходимости.

Списки пострадавших формируют в многофункциональных центрах, а также в местных администрациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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