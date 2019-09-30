Сколько придется копить на квартиру в Хабаровске и в Москве?

КВАРТИРНАЯ АНАЛИТИКА

Аналитики компании Талан выяснили жители каких городов могут себе позволить купить квартиру в новостройке без кредитов и подсчитали сколько лет потребуется, чтобы накопить на квартиру. Лидеры по количеству сделок с недвижимостью без кредитов – Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Однако срок, в который семья сможет собрать необходимую сумму, в этих городах самый большой в стране. Для сравнения, чтобы с нуля накопить на 2-х комнатную квартиру площадью 54 кв.м в новостройке Москвы потребуется в среднем 25 лет. Быстрее москвичей смогут накопить на квартиру семьи в Нижнем Новгороде (10,6 года), Перми (12,1 года) и Самаре (15,2 года). Чтобы накопить на квартиру в Хабаровске, времени потребуется почти как в столице – в среднем 20 лет.

Уровень доходов в Хабаровске значительно меньше, чем в столице и хабаровчане охотнее берут ипотеку, чем копят на жилье. При этом материнский капитал и сертификат молодой семьи часто становится первоначальным взносом на новое жилье, а выбор в сторону ипотечного кредита становится более выгодным решением, чем аренда жилья. Рынок новостроек в городе расширяется, а вместе с ним и варианты оплаты. В рамках Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

Так в 2019 году средний доход семьи в Хабаровске составил 68 000 руб. Семьи с самой высокой покупательской способностью проживают в Москве (средний доход семьи составляет 107 900 руб.), в границах 96 154 руб. – в Санкт-Петербурге и 71 170 руб. на семью приходится в Уфе.

Средняя цена за квадрат в Хабаровске – 83 000 рублей. В Москве по-прежнему самое дорогое жилье в стране (в среднем 164 712 руб. за квадрат), высокая цена за кв.м. в Санкт Петербурге (92 000 руб.) и в Казани (68 151 руб.).

КТО МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ?

Анализ доходов и расходов хабаровчан позволил подсчитать среднюю сумму, которую возможно регулярно откладывать на покупку квартиры в новостройке - в нашем городе сумма редко дотягивает до 18 тысяч рублей. Больше, чем в других городах могут себе позволить копить на квартиру семьи в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге (от 28 до 23 т.р. ежемесячно). Меньше свободных денег остается у жителей Красноярска, Новосибирска и Ростова-на-Дону – там на накопления приходится в среднем до 11 тысяч рублей на семью.

Больше всех в стране приобретают недвижимость за наличные семьи Краснодара (10,5% от общего числа семей в городе), Новосибирска (8,7%) и Ростова-на-Дону (6,7%). Но копить придется дольше – от 18 до 23 лет. Меньше всего покупают квартиры в новостройках без кредитов жители Уфы (4,6%), Перми (4,5%) и Санкт-Петербурга (4,4%).

Справка о компании

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду и дворы-трансформеры с авторским дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.