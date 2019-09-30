2019-09-30T06:05:07+03:00
Общество

Комсомольский подрядчик объявил награду за информацию о фигурантах «мазутной диверсии»

Представители ООО «РУСТ» полагают, что разлить топливо на центральных магистралях могли недобросовестные конкуренты
Евгения МОЛОТОВА
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Представители ООО «РУСТ» полагают, что разлить топливо на центральных магистралях могли недобросовестные конкуренты. Фото: соцсетиПредставители ООО «РУСТ» полагают, что разлить топливо на центральных магистралях могли недобросовестные конкуренты. Фото: соцсети
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ЧП произошло в ночь с 27 на 28 сентября. Действия хулиганов попали в поле зрения камеры наружного наблюдения. На записи видно, как по улице проезжает белый микроавтобус, а за ним остается густой черный след. По предварительным данным, жидкость повредила свежеуложенное асфальтовое покрытие на проспекте Первостроителей, улицах Васянина и Шиханова. Ремонт этих дорог вела одна подрядная организация ООО «РУСТ».

- Залитыми оказались 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна, - сообщил представитель ООО «РУСТ» Денис Паршин. - Общий ущерб от хулиганских действий составил около ста миллионов рублей.

По мнению представителей подрядной организации, в диверсии виновны компании-конкуренты. По словам Дениса Паршина, ранее он получал угрозы от неизвестных лиц. При этом разлив нефтепродуктов назывался в качестве одной из мер воздействия на строптивых дорожников.

- У нас имеются аудиозаписи разговоров, - рассказал он. - Все они предоставлены правоохранительным органам.

В свою очередь, представитель компании-конкурента пообещал подать на ООО «РУСТ» заявление с обвинением в клевете.

Сегодня утром представители ООО «РУСТ» в своих социальных сетях обратились к широкой общественности с просьбой о помощи в установлении фактических исполнителей хулиганской выходки.

- Обращаемся с просьбой ко всем, кто располагает фотоснимками или видеозаписью момента диверсии, предоставить их в распоряжение компании, - сообщают представители «РУСТ». - Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.

Следственными органами проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе источник разлива нефтепродуктов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А тем временем специалисты «РУСТа» будут восстанавливать дорожное покрытие за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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