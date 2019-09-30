Главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил, почему команда проиграла «Ротору»

Восемь голов за один матч, - это уже мало похоже на футбол, в котором счет обычно гораздо скромнее. Стадион в Волгограде стал настоящей бойцовской ареной, как для местного «Ротора», так и для прибывших в город после изматывающего матча с «Ахматом» хабаровских армейцев.

Обычно первый тайм в ФНЛ – пристрелочный, но не в этой игре. Зрители назвали его расстрельным - и не без оснований: на одиннадцатой минуте полузащитник «Ротора» Денис Ткачук забил первый гол в ворота хабаровского «СКА», через две минуты Игорь Горбунов довел преимущество хозяев до двух очков, еще через две минуты тот же Ткачук делает его очень комфортным для своей команды – 3:0.

За десять минут волгоградцы забили три безответных мяча в ворота армейцевФото: с сайта ФК "Ротор" (Волгоград).

После этого главный тренер хабаровчан выпускает на поле главный козырь команды – Адлана Кацаева, которому на 22 минуте матча удается размочить счет, но ему отвечает Камиль Муллин на 31 минуте матча - 4:1, затем опять забивает Кацаев – 4:2, и уже под занавес первого тайма наш нападающий Владислав Брагин из провального превращает матч во вполне себе играбельный – 4:3.

Во втором тайме «Ротор» продолжил давить, армейцы огрызались, но неопасно. В итоге тот же Ткачук забивает свой третий гол в этой игре – 5:3, и больше ни хабаровчанам, ни волгоградцам ничего в этом матче сделать не удалось.

К концу первого тайма хабаровчанам практически удалось вытянут провальную игруФото: с сайта ФК "Ротор" (Волгоград).

- Судя по результату, сегодня играли в хоккей. Провалили начало матча, потом вроде выровняли, но затем снова привезли себе два гола. Сделали ротацию состава. Кацаев тоже не железный, играл на Кубок, дали ему отдохнуть. Оказалось, что у него больше сил, чем у некоторых игроков, которые начинали в стартовом составе. Сегодняшний счет - это провал защиты. Но лучше один раз по сорок, чем сорок раз по одному. Надеюсь, что такого счета больше не будет. Провалили стартовый отрезок. Результат был уже к тому моменту сделан. Но ребята старались отыграться. Возможно, сказалась усталость. Сейчас можно много причин найти. Будем разбираться, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер «СКА-Хабаровск».

Матч завершился победой команды из ВолгоградаФото: с сайта ФК "Ротор" (Волгоград).

После матча на «Волгоград-арене» «СКА-Хабаровск» с четвертого места в турнирной таблице «упал» на шестое. «Ротор» по-прежнему занимает третью строчку списка. Следующую игру армейцы проведут уже 5 октября на своем поле. Сражаться придется с подмосковными «Химками» – традиционно неудобным соперником для «СКА».