Туры из Хабаровска в октябре 2019: куда, когда и за сколько

Осень - пора для отпусков, популярная не меньше, чем лето. Как приятно сбежать от хандры и холода к пальмам и морю - продлить себе лето еще хотя бы на пару недель! Кроме того, осенью начинается «золотой сезон» во многих странах Юго-Восточной Азии, которая так полюбилась дальневосточникам своей относительной доступностью и заточенным под русских туристов сервисом.

БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Конечно, теоретически из Хабаровска вы можете улететь куда угодно - Австралия, Европа - однако абсолютно все рейсы будут с одной-двумя пересадками. В свой обзор мы взяли только те курорты, добраться до которых из Хабаровска можно напрямую, а такие рейсы в октябре осуществляются только в страны Юго-Восточной Азии, конкретно - в Таиланд, Вьетнам и Китай. В Таиланде можно посетить курорты Паттайя и Пхукет, в Китае - остров Хайнань. Конечно, вы можете полететь и во Вьетнам, в курортный город Нячанг, но операторы активно отговаривают туристов - там сейчас сезон дождей. Зато в конце октября - начале ноября начинается «горячий» сезон на вьетнамском острове Фукуок, а в начале декабря в качестве предновогоднего сюрприза для хабаровчан станут доступны прямые рейсы в ОАЭ.

СКОЛЬКО СТОИТ СЪЕЗДИТЬ К МОРЮ

Поговорим о том, какие цены прогнозируют операторы на туры из Хабаровска в октябре 2019.

- Если брать цену в среднем сегменте двух-трехзвездочных отелей, то путевки в Паттайю стартуют от 40 000 рублей на человека за 11-13 ночей, на Пхукете размещение от 44 000 рублей за 10-12 ночей, - рассказала Марина Незинс, исполнительный директор одного из хабаровских турагентств. - Учитывайте то, что эта цена действительна при двухместном размещении, если вы хотите отправиться на отдых в одиночестве, путевка может стоить вам на 7-15 тысяч дороже. Хайнань обойдется туристам от 32 000 на человека за 10 ночей пребывания, а вот Фукуок резко дороже - от 70 000 за 12-13 ночей.

Говорить о максимальной стоимости путевок не будем - потолка, как говорят туроператоры, нет. Все зависит от размеров вашего кошелька и богатства фантазии - вам легко могут предложить супер-эксклюзивный отдых в люксовом сегменте, стоит только пожелать.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО?

Какие услуги входят в туры из Хабаровска в октябре 2019?

В путевку стандартно включены: перелет туда-обратно, трансфер до отеля в день прилета и от отеля до аэропорта в день вылета, медицинская страховка, а также одна бесплатная обзорная экскурсия по курортным достопримечательностям. Также чаще всего в стоимость включен завтрак в отеле, но иногда в самых бюджетных путевках эта опция отсутствует. Однако у туристов всегда есть возможность дозаказать полупансион - завтрак и обед, полный пансион - трехразовое питание при отеле и олл-инклюзив (еда и напитки в барах и ресторанах на территории отеля, услуги аниматоров входят в стоимость). Однако учтите, что, например, в Таиланде отелей, работающих по системе олл-инклюзив, не так уж много. Гораздо больше их в Китае и во Вьетнаме. Что касается медицинской страховки, здесь тоже все не так просто.

Туры из Хабаровска в октябре 2019: куда, когда и за сколькоФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

- Особое внимание туристов всегда обращаем на то, что стандартная медицинская страховка не охватывает тех случаев, когда турист получил травму во время экстремального отдыха или вождения, - подчеркнула Марина Незинс. - Для этого необходимо приобрести расширенную спортивную страховку. Также если туристы преклонного уже возраста - за 80 лет - для них приобретается специальная страховка, как правило, она ненамного дороже обычной, входящей в стоимость тура, доплата составляет 1000-1500 рублей на человека и суммируется со стоимостью путевки.

Если же вы планируете валяться на пляже и ездить на экскурсии - вам вполне хватит той страховки, что уже включена в стоимость тура. В остальном - каждая из перечисленных стран отличается гуманным ценником и неплохим сервисом, хорошими пляжами и интересными достопримечательностями, так что выбор за вами!