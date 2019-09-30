Летать, не перелетать: полпред Юрий Трутнев открыл в Хабаровске новый терминал внутренних авиалиний

Хабаровский аэропорт свою летопись ведет с 1938 года, спустя пятнадцать лет там появилась взлетно-посадочная полоса, способная принимать современные на тот момент авиалайнеры, а годом спустя построили терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час. Аэропорт рос и развивался и в 1970 году он получил статус международного.

С тех пор многое изменилось, и одной из ведущих гаваней Дальнего Востока, ежегодно обслуживающей до двух миллионов пассажиров, потребовалась масштабная реконструкция. В частности для терминала внутренних авиалиний она началась в 2018 году. По оценке специалистов, он способен будет принимать до трех миллионов пассажиров в год (1200 человек в час), его оснастили тремя телетрапами, 12 лифтами и 7 эскалаторами. Площадь терминала составила более 27 тысяч квадратных метров.

Заработает новый терминал 15 октября, но уже сейчас, как утверждают в компании, он полностью готов к выполнению своих функций, сейчас идут тесты и отладка различных систем. Проинспектировал новый терминал полпред президента по ДФО Юрий Трутнев. Полпред прошелся по новому зданию и даже поговорил с сотрудницами, которые будут обслуживать воздушную гавань. В целом проделанной работой он остался удовлетворен.

- Строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта - пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса, - подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам губернатора региона, строительство нового терминала - это только первый шаг к развитию инфраструктуры авиасообщений в крае.

- Теперь стоит вторая задача, нам необходимо будет кардинально увеличить количество перелетов как на внутренних рейсах, так и внутрирегиональных, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Сегодня уже есть сопряженные планы вместе с аэропортом, как это делать, разработана дорожная карта,и мы активно идем в этом направлении. Хабаровский край является центральным регионом Дальнего Востока, естественно, все, как региональные, так и транзитные перелеты должны проходить через него.

Вслед за реконструкцией терминала внутренних авиалиний строители приступят к возведению международного терминала, который в свою очередь будет способен принимать и отправлять до миллиона человек в год.

- Международный терминал, это уже вторая очередь реконструкции Хабаровского аэропорта, - рассказал Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт». – Сейчас заканчивается его проектирование, в ноябре – декабре планируем подать документы на государственную экспертизу.

Это будет современное сооружение площадью около 20 тысяч квадратных метров, его проектная стоимость пока уточняется, но примерно она составляет около трех, трех с половиной миллиардов рублей.