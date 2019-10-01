Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет чемпионат России по бенди позже других команд

В этом году чемпионат России по хоккею с мячом в Суперлиге стартует 5 ноября, однако хабаровский «СКА-Нефтяник» и «Енисей» из Красноярска - тяжеловесы российского хоккея - начинают играть на три дня позже остального состава Суперлиги. Федерация освободила клубы от первого тура.

Для армейцев этот турнир начнется 8 ноября игрой на льду «Ерофей арены» с «Уральским трубником», который, кстати, в прошлом чемпионате занял третье место среди сильнейших команд страны.

- Помимо уральцев соперником «красно-черных» в первой домашней серии станет нижегородский «Старт» - игра пройдет 11 ноября, и кировская «Родина» - матч состоится 14 ноября, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Всего в чемпионате России примут участие 14 команд: «СКА-Нефтяник» из Хабаровска, «Байкал-Энергия» из Иркутска, красноярский «Енисей», архангельский «Водник», «Уральский Трубник» из города Первоуральск, «Волга» из Ульяновска, кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш», «Динамо-Казань», московское «Динамо», «Старт» из Нижнего Новгорода, «Родина» из Кирова, «Строитель» из Сыктывкара, и «Мурман» из Мурманска.

Между тем армейцы из Хабаровска продолжают игры на кубок России. Команда завершила первый этап на втором месте в зоне «Восток», уступив «Енисею» только в разнице забитых и пропущенных мячей, впрочем, по словам наставника «СКА», перед командой на групповом этапе стояли особые задачи.

- Мы продолжили просматривать новых игроков, пытаемся внедрить их в нашу игру. Что-то получается, что-то не получается. Не получается в большей степени. Пока что в игровой рисунок команды вписался, разве что, Дима Аникин. Бывают неплохие эпизоды, но они пока лишь редкие у остальных ребят. То, что касается турнирного расклада, наверное, надо сказать, что мы на него в меньшей степени обращали внимание. Да, конечно, хотелось выйти из группы с первого места, но сложилось так, что уступили «Енисею» по разнице мячей. Справедливости ради, стоит сказать, что у нас были несколько иные задачи. Нет, конечно, мы однозначно стремились выйти в следующий этап. Но при этом мы старались давать, и давали, как можно больше игрового времени молодежи. Поэтому, наверное, мы здесь имели несколько меньше шансов. Если бы мы играли исключительно стартовым составом, то нам, наверное, было бы сложно пройти ровно всю турнирную дистанцию и выйти из турнира, скажем так, с хорошим настроением, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник».

Ближайшая игра в рамках плей-офф Кубка России по хоккею с мячом у хабаровской команды состоится в Москве на стадионе «СК Крылатское» уже 1 ноября. Армейцы будут играть с местным «Динамо».