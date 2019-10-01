2019-10-01T09:30:44+03:00
Происшествия

Половина уже дома, половина летит – авиакомпания «Аврора» отправляет в Хабаровск своих пассажиров, «застрявших» в аэропорту Сеула

Из-за технической поломки самолета 75 туристов не смогли вылететь из Южной Кореи вовремя
Василий ЗАДУНАЕВ
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Половина уже дома, половина летит – авиакомпания «Аврора» отправляет в Хабаровск своих пассажиров «застрявших» в аэропорту Сеула. Фото с сайта авиакомпании «Аврора»Половина уже дома, половина летит – авиакомпания «Аврора» отправляет в Хабаровск своих пассажиров «застрявших» в аэропорту Сеула. Фото с сайта авиакомпании «Аврора»
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ЧП произошло вечером 30 сентября - 75 человек, которые должны были вылететь по маршруту «СеулХабаровск», который выполняет авиакомпания «Аврора», вынуждены были остаться в аэропорту Южной Кореи. Поначалу людям не сообщали о причинах задержки, однако позже представители авиакомпании, не особенно вдаваясь в подробности, рассказали, что отмена рейса связана с технической неисправностью воздушного судна.

- По информации авиакомпании все пассажиры были обеспечены горячим питанием и размещены в гостиницах, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре. – Домой люди прибудут двумя партиями, лететь будут через Владивосток. Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией прав потребителей и исполнения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного судна.

Как рассказали в Хабаровском аэропорту, первый самолет с 43 пассажирами на борту этим утром уже приземлился в Хабаровске, вторая половина (32 человека) вылетит из Сеула во второй половине дня рейсом 5451.

- Рейс должен прибыть в Хабаровск вовремя, в 17 часов 10 минут по местному времени, - подчеркнули в пресс-службе «Хабаровского аэропорта».

Как сообщается, с пассажирами все в порядке, никто не болен и не пострадал. Что случилось с самолетом, на котором изначально должен был выполняться рейс «Сеул – Хабаровск», авиакомпания не уточняет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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