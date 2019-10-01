Половина уже дома, половина летит – авиакомпания «Аврора» отправляет в Хабаровск своих пассажиров, «застрявших» в аэропорту Сеула

ЧП произошло вечером 30 сентября - 75 человек, которые должны были вылететь по маршруту «Сеул – Хабаровск», который выполняет авиакомпания «Аврора», вынуждены были остаться в аэропорту Южной Кореи. Поначалу людям не сообщали о причинах задержки, однако позже представители авиакомпании, не особенно вдаваясь в подробности, рассказали, что отмена рейса связана с технической неисправностью воздушного судна.

- По информации авиакомпании все пассажиры были обеспечены горячим питанием и размещены в гостиницах, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре. – Домой люди прибудут двумя партиями, лететь будут через Владивосток. Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией прав потребителей и исполнения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного судна.

Как рассказали в Хабаровском аэропорту, первый самолет с 43 пассажирами на борту этим утром уже приземлился в Хабаровске, вторая половина (32 человека) вылетит из Сеула во второй половине дня рейсом 5451.

- Рейс должен прибыть в Хабаровск вовремя, в 17 часов 10 минут по местному времени, - подчеркнули в пресс-службе «Хабаровского аэропорта».

Как сообщается, с пассажирами все в порядке, никто не болен и не пострадал. Что случилось с самолетом, на котором изначально должен был выполняться рейс «Сеул – Хабаровск», авиакомпания не уточняет.