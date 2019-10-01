Был единорос, стал - либерал: в Хабаровске выбрали председателя новой городской думы

После выборов состав городской думы сменился полностью. Теперь на 99 процентов она состоит из представителей ЛДПР, и только один мандат достался справедливоросу. Поэтому неудивительно, что на первом же заседании практически единогласно в кресло председателя посадили представителя желто-голубых Михаила Сидорова. В «миру» Михаил Викторович руководил краевой типографией и баллотировался по избирательному округу №34.

- Мы пришли в парламент не делить кресла и получать большую зарплату. Наша задача - решать вопросы и проблемы жителей краевого центра. Хочу заверить своих избирателей в том, что новый парламент будет работать честно, открыто, выкладываясь на все сто процентов, - отметил новый председатель.

Его заместителями выбрали, также единогласно, Наталью Жирякову и Юрия Ягодина. Первая возглавит комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию, второй – комитет по социальным вопросам. Вопросами местного самоуправления займется Денис Куратов, а городским хозяйством - Игорь Соколов.

Также на заседании парламента присутствовал и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Если раньше в думе большинство составляли его однопартийцы – единоросы, то сейчас ему придется находить общий язык с представителями других партий.

- Впереди у нас очень много работы по реализации городских и федеральных программ, улучшению имиджа города. Вместе нам предстоит решать насущные вопросы хабаровчан, чтобы их жизнь стала комфортней, - подчеркнул Сергей Кравчук.

Уже через месяц новой думе предстоит принять главный финансовый документ, по которому будет жить Хабаровск в ближайшее время – бюджет города. Чтобы «новички» чувствовали себя уверенно, в октябре их направят на семинар, где обучат основам работы с бюджетом местного самоуправления.