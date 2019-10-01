В Хабаровский край прибыл полпред по Дальнему Востоку

Утром 1 октября в Хабаровск прилетел полпред президента по ДФО Юрий Трутнев. После посещений дворца единоборств и аэропорта Юрий Петрович провел три совещания по важным для развития Дальнего Востока проблемам.

СОЦИАЛЬНО РАЗВИВАЕМСЯ

Полпред осмотрел новый терминал Хабаровского аэропорта, который пока работает в тестовом режиме. Затем поехал в краевой дворец единоборств «Самбо». Этот объект строится на федеральную субсидию, в него уже вложено порядка 400 миллионов рублей. Он должен стать базовым центром для подготовки профессиональных дзюдоистов, каратистов, самбистов, борцов, а также бойцов тхэквондо и киокунсинкай. Юрий Петрович порадовался за жителей края, у которых в феврале 2020 года будет такое отличное спортивное сооружение.

А затем начались гораздо более интересные вещи: совещания. Одно по вопросу развития ТОР и реализации инвестпроектов, второе – о социально-экономическом развитии Еврейской автономной области и третье – по концепции развития острова Большой Уссурийский.

Итак, в социальной сфере в крае и, в частности, в Хабаровске вроде все неплохо. Чего не скажешь об экономической обстановке.

- Мы рассматривали две темы: социальное развитие и экономическое. Выделено 8,8 миллиарда рублей, которые идут на строительство соцобъектов. Больших проблем нет, есть сдвижки сроков, но Сергей Иванович (Фургал – прим. авт.) заверил меня, что графики выправятся, - сказал Юрий Трутнев.

ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ РАСТЕМ

Что касается экономики, то тут ситуация, по словам полпреда, гораздо более тревожная. Хабаровский край резко, на 21 пункт, упал в рейтинге инвестиционной привлекательности, снизилось количество рабочих мест в ТОРах, и край опустился на нижние строчки в рейтинге дальневосточных регионов по объему инвестиций на душу населения.

Действительно, в Хабаровске сразу восемь резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) отказались от своего статуса.

- Эти предприятия получили статус в 2015 году, но не смогли найти финансирование своих проектов и были вынуждены отказаться от статуса, - объяснил Сергей Фургал.

Напомню, в 2015 году, когда законодательно было дано определение «территория опережающего социально-экономического развития», войти в проект не составляло труда. И, по сути, от претендента требовалась лишь «декларация о намерениях»: создам столько-то рабочих мест, привлеку энное количество миллионов рублей (или долларов, если повезет) и так далее. Прошло четыре года, а эти предприятия так и не сумели заинтересовать сторонний бизнес своими проектами. Отказались от резидентства и, как следствие, подпортили отчетность: рабочие места не создали, деньги не привлекли.

ПЛЯСКИ ВОКРУГ ИНВЕСТОРОВ

Что касается падения в рейтинге инвестпривлекательности, то об этом не писал только ленивый. Да, однажды Хабаровский край взлетел в топ-20, обойдя Приморье, которое оказалось на 78 месте. А после выборов-2018, меньше чем за год, мы снова упали на уровень 2017 года – на 39 месте.

Сейчас порядка 70 процентов инвестиций идут в Приморский край, собственно, он всегда был и остается привлекательным местом для бизнеса. Тому есть как субъективные, так и объективные причины: морской транспорт – самый дешевый из всех видов транспорта, мягкий климат Приморья не сравнить с климатом Хабаровского края, выгодное географическое расположение, достаточно высокая плотность населения и так далее. Куда проще привлечь инвестора, скажем, в Находку - или в Охотск, где девять месяцев в году холод и электроэнергия по 55 рублей за киловатт?

Плюс Владивостоку предоставили режим «открытого неба» (упрощенный режим получения прав на совершение полетов для иностранных авиакомпаний) еще в 2010 году, а Хабаровский аэропорт только надеется на получение такого статуса.

Словом, есть ряд объективных сложностей, но, как сказал Сергей Фургал, это не повод опускать руки. Сейчас краевые власти совместно с федеральными ведомствами будут думать над новой программой по привлечению инвестиций, искать сильные, конкурентоспособные стороны края.