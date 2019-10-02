Осень атакует: Более трех десятков детей в Хабаровском крае заболели внебольничной пневмонией и ОРВИ

СЕЗОННАЯ НАПАСТЬ

По словам чиновников краевого минздрава, ничего особенно страшного не произошло – это сезонный всплеск заболеваемости, который регистрируется в Хабаровском крае практически каждую осень. В этом году по данным медиков, из-за внебольничной пневмонии и острой респираторной вирусной инфекции пришлось полностью отменить занятия в средней школе №1 поселка Охотск, школе №6 поселка Чегдомын и детском садике поселка ЦЭС в Верхнебуреинском районе.

- В Охотске у 10 учеников диагностирована внебольничная пневмония. Такой же диагноз поставлен 11 учащимся школы в Чегдомыне. В ЦЭСе детский сад закрыли из-за ОРВИ. Кроме того, закрыты отдельные группы в детсадах и школьные классы: две группы дошкольников в Чегдомыне, один класс в школе Советской Гавани и семь классов в Комсомольске-на-Амуре. При этом в последнем случае классы попали в карантин тоже из-за ОРВИ, - рассказали в краевом минздраве.

ПРИВИВКИ В ПОМОЩЬ

Как отмечают в минздраве, в это время пневмонию у детей регистрируют довольно часто, нередко ей заболевают ослабленные дети, только что переболевшие гриппом. Одна из рекомендаций, как избежать вирусной инфекции – прививаться. Прививки ставят от гриппа, но как считают специалисты, полученный иммунитет поможет избежать заражения и другими инфекциями, в том числе пневмонией. За прививочную кампанию, которая сейчас развернулась в Хабаровском крае, планируется привить около 700 тысяч человек: детей и пенсионеров. Также идет вакцинация от пневмококковой инфекции.

- В учебных заведениях проводится мониторинг посещаемости. При регистрации более двух фактов внебольничных пневмоний в классе или группе принимается решение по их закрытию. В случае если заболевших более десяти в учреждении, речь уже идет о приостановлении деятельности сроком до 10 дней. Эти меры также помогают нераспространению пневмоний, - подчеркнули в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Также с 1 октября в регионе работает горячая линия, посвященная профилактике гриппа и прочих вирусных инфекций. Позвонить и получить консультацию может каждый. Обращения принимаются в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов по телефонам: 8 (4212) 27-47-81 и 27-09-44.