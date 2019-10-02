Законодательную думу Хабаровского края возглавила Ирина Зикунова

Сегодня у депутатов краевого законодательного собрания седьмого созыва первый рабочий день. Важнейшим на повестке дня вопросом стало избрание председателя думы и его заместителей. И, приятный сюрприз, впервые за двадцатипятилетнюю историю краевого заксобрания его возглавила женщина.

За кандидатуру Ирины Зикуновой проголосовали 29 из 33 присутствовавших парламентариев.

- Я осознаю свою миссию председательствующего в совете краевых депутатов как честную, принципиальную и основанную на положениях Конституции, - отметила в своей речи Ирина Валерьевна. - Новый состав Законодательной думы Хабаровского края представлен новым партийным большинством. Все мы избраны представлять и защищать законные интересы жителей Хабаровского края в результате честных выборов. Свою задачу как председатель я вижу в осуществлении руководства таким образом, чтобы законодательные инициативы получали объективную и профессиональную оценку.

Ирина Зикунова - доктор экономических наук, исполняет обязанности ректора Хабаровского университета экономики и права. Можно предположить, что под ее руководством парламентарии будут принимать законодательные акты по-настоящему значимые.

Председательствующий на правах старейшего из присутствующих Вячеслав Фургал передал полномочия новому спикеруФото: Евгения МОЛОТОВА

Первым заместителем председателя депутаты избрали Сергея Зюбра, руководителя фракции ЛДПР. Должность заместителя займет Геннадий Мальцев. В его поддержку высказались 24 парламентария.

А вот с кандидатурой того, кто будет представлять краевую думу в Федеральном собрании, вышла заминка. Председательствовавший до избрания спикера Вячеслав Фургал снял вопрос с повестки дня.

- Сейчас идут внутрипартийные консультации по этому поводу, - высказался он. - Поэтому предлагаю снять вопрос с повестки дня.

Депутат от КПРФ Сергей Ильин попытался протестовать, но успеха у аудитории не имел. Хабаровский край по-прежнему будет представлять Виктор Озеров.

Голосование в думе продолжается, депутаты выбирают председателей постоянных комитетов и зампредов.