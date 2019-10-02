Солдат по осени считают: В Хабаровском крае стартовал октябрьский призыв в армию

НЫНЧЕ - В ПОЛЕ ТРАКТОРИСТ, ЗАВТРА - В АРМИИ ТАНКИСТ

С началом октября по всей стране стартовал осенний призыв в Вооруженные силы, и Хабаровский край исключением не стал – в регионе открылись 18 комиссий, задача которых отобрать вчерашних выпускников в армию. Накануне соответствующее постановление подписал глава региона. Как сообщают в правительстве Хабаровского края, на службу планируют призвать 1130 человек.

- В крае развернуты призывные пункты, сформирован перечень лечебных учреждений, где будут обследовать здоровье будущих солдат. На совместном совещании с краевым комиссариатом для сотрудников призывных комиссий поставлены задачи по выполнению плана, - рассказал Владимир Хлапов, заместитель председателя правительства края.

Отбирать на службу молодых людей будут до конца года. Как обещают в военном ведомстве, большинство призывников останутся служить в Хабаровском крае, только небольшая часть будет отправлена в другие регионы, входящие в состав Восточного военного округа.

Кстати, в целом по округу «тянуть лямку» отправят более восьми тысяч человек. На всей территории Дальнего Востока и Сибири развернуты и уже приступили к работе 243 призывные комиссии.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ

Как отмечают в комиссариатах, итоги прошлого призыва показывают, что у молодежи сформировался положительный образ Вооруженных сил - «уклонистов», желающих избежать почетной обязанности и бегающих от военкомов, стало в два раза меньше.

- Также растет престиж военной службы и у тех, кто уже находится в рядах Вооруженных сил. Многие вместо увольнения в запас выбирают профессию военного. Так, по итогам весеннего периода комплектования более ста человек поступили в вузы Минобороны, а около пятисот человек вместо увольнения в запас выбрали военную службу по контракту, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Увеличилось количество граждан старших возрастов, призываемых на военную службу. При этом численность 18-летних граждан, призванных на военную службу, сократилась более чем на 2%, а граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот – увеличилась более чем на 6%.

Вырос и качественный состав пополнения – в прошлом году из всех призванных на службу только половина имела высшее образование, а в этом, по итогам весеннего призыва, их количество выросло до 63%. Также с прошлого года всем желающим служить, но признанным по медицинским показаниям негодными к армейскими тяготам, дано право пройти освидетельствование повторно. Единственное условие - человек должен быть моложе 27 лет.

Также во время осеннего призыва комиссариаты будут учитывать, что в этом году некоторые регионы подверглись затоплению. С молодыми людьми, проживающими на таких территориях, будут работать индивидуально, максимально учитывая особенности каждой семьи.