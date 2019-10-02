2019-10-02T09:45:00+03:00
Спорт

Футбольные болельщики в Хабаровске опять остались без навеса

Конструкция на восточной трибуне стадиона имени Ленина не соответствует требованиям экспертов
Василий ЗАДУНАЕВ
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Футбольные болельщики в Хабаровске опять остались без навесаФутбольные болельщики в Хабаровске опять остались без навесаФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Работы по оборудованию навесом восточной трибуны футбольной арены ведутся с лета прошлого года. Был разработан проект и выделено финансирование, рассчитывали, что конструкция, позволяющая болельщикам с комфортом наблюдать за матчами армейцев, будет готова к ноябрю 2018 года.

Не вышло, возникли сложности - то погода не давала работать, то парусину прислали с браком. Сроки сдвинули сначала на лето – пытаясь успеть к началу сезона, потом на осень, на первое октября. Вчера специальная комиссия, в которую вошли технические заказчики проекта и руководство клуба, осмотрела техническое сооружение.

И опять работу не приняли – был найден целый ряд недочетов в работе организации, занимавшейся монтажом конструкции.

- Фактически конструкция, предназначенная для защиты зрителей от дождя и снега, сейчас не может выполнить эти функции. Открыть трибуну для болельщиков – это значит в том числе рисковать их безопасностью. Мы на это пойти не можем. Как говорят специалисты, велика вероятность, что полотно на навесе вновь придётся менять, а значит точные сроки ввода восточной трибуны в эксплуатацию неизвестны. Фактически клуб стал заложником независящих от него обстоятельств, - рассказал Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».

Новость вызвала неоднозначную реакцию любителей футбола: люди не привыкли тесниться только на одной из трибун стадиона и просят хотя бы в сухую погоду пускать их на «восточку», поболеть за любимую команду. Некоторые опасаются, что стоимость объекта может многократно возрасти после продолжительной реконструкции, и вспоминают чудо-туалет, расположенный рядом с долгостроем, обошедшийся бюджету в десятки миллионов рублей, кто-кто вообще опасается, что позже навес просто разберут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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