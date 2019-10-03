2019-10-03T07:36:57+03:00
Общество

Хабаровский застройщик возведет шестнадцатиэтажный дом прицепом к детскому саду

При этом образовательное учреждение само собой «усохло» почти в пять раз
Евгения МОЛОТОВА
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Проект ЖК "Северное сияние". Фото с сайта застройщикаПроект ЖК "Северное сияние". Фото с сайта застройщика
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Дети - наше будущее. А их воспитание, соответственно, инвестиции в будущее. Всю полноту такой заботы со дня на день рискуют ощутить на себе жители нескольких девятиэтажек на улице Стрельникова в краевой столице. Дело в том, что исходя из плана городского благоустройства, в периметре вокруг домов №№ 8,10,16 и 18 по улице Стрельникова запланировано строительство детского сада на 330 мест. И место для этого выделено, и подрядчик определен. Но «что-то пошло не так».

- В 2012 году земельный участок в границах указанных домов министерство имущественных отношений Хабаровского края сдало в долгосрочную аренду ООО «Интер», - рассказал Евгений Маркин, председатель совета многоквартирного дома №8. - Для, как указано в договоре, строительства детского сада в соответствии с планом развития города. Но сам по себе детский сад, очевидно, не показался застройщику инвестиционно-привлекательным. Поэтому арендатор решил сделать к нему пристройку. В виде шестнадцатиэтажного жилого дома с жилой площадью более десяти тысяч квадратных метров. Детский сад при этом «усох» до семидесяти мест.

Хабаровский застройщик возведет шестнадцатиэтажный дом прицепом к детскому саду

Хабаровский застройщик возведет шестнадцатиэтажный дом прицепом к детскому саду

Разрешение на строительство объекта «Детский сад, многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по улице Стрельникова в Краснофлотском районе» выдано летом 2017 года. В ноябре 2018 в него были внесены некоторые изменения. В обоих документах значится подпись заместителя мэра Сергея Сергейчука. При этом очевидное несоответствие назначения ЖК «Северное сияние» договору аренды чиновников мэрии не смутило.

- В действующем генеральном плане города территория, сданная в аренду ООО «Интер», проходит «как проектируемые объекты учебно-образовательного назначения», - отметил Евгений Маркин. - В перечне объектов капитального строительства в сфере дошкольного образования она числится как детский сад-ясли на 330 мест. Мы обращались по этому поводу с запросом в мэрию и получили ответ, из которого следует, что вопрос нужно задать краевому минимущества, а не им. Позвольте, ведь разрешение на строительство выдано мэрией!

Хабаровский застройщик возведет шестнадцатиэтажный дом прицепом к детскому саду

Хабаровский застройщик возведет шестнадцатиэтажный дом прицепом к детскому саду

Между тем, предприимчивые строители завезли материал для ограждения стройплощадки и установили на территории бытовку, наглядно демонстрируя — семидесяти мест для детей будет вполне достаточно. Кстати, на сайте ООО «Интер» детский сад не фигурирует даже как дополнительное преимущество для привлечения покупателей. Представители застройщика от комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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