Первая электронная, последняя бумажная: в Хабаровскстате рассказали, как будет проходить перепись населения в 2020 году в Хабаровском крае

СТАТИСТИКА БЕЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Итак, ровно год остался до того момента, как нас с вами пересчитают по головам – с 1 октября 2020 года в России и еще 80 странах стартует глобальная перепись населения. По домам и подъездам, частным строениям и глухим подворотням отправятся тысячи добровольцев, главная задача которых - сбор и подтверждение данных. Чем точнее они отработают, тем проще будет правительству улучшать нашу с вами жизнь, ну или по крайней мере узнать, сколько народу живет в крае. Причем погрешность, как утверждают статистики, должна будет составить ноль целых, ноль десятых. Времени, по оценке специалистов, отвечающих за верификацию населения, остается очень мало, поэтому к подготовке приступили, не откладывая.

- В данную перепись в Хабаровском крае будут работать 2360 переписчиков, на 395 передвижных и стационарных участках, - рассказывает Александра Нотевская, заместитель руководителя Хабаровскстата. – Нагрузка на каждого переписчика в городах составит 550 человек, в отдаленных поселках – 350, что больше, чем в предыдущую перепись. Учитывая географические особенности, погодные условия и транспортную доступность некоторых территорий Хабаровского края, в 84 отдаленных населенных пунктах перепись пройдет досрочно: с апреля по август 2020 года.

В основном переписчики, которые будут опрашивать людей в 2020 году, это студенты, однако в Хабаровскстате не исключают, что в их число могут войти безработные и пенсионеры, желающие подработать. Каждый помощник получит в свое распоряжение шарф с логотипом, синий чемоданчик, содействие полиции и управляющих компаний. Некоторым выдадут планшеты. Готовить к миссии людей будут четыре дня. Главные критерии: претенденты должны быть старше 18 лет и на «ты» с электронными устройствами. Заплатят каждому за месяц работы 16200 рублей. Сумма, конечно, не впечатляющая, но в Росстате думают над ее увеличением.

Старые способы ведения переписи уходят в прошлое, сейчас на вооружении статистиков становятся персональные электронные устройстваФото: Борис КОКУРИН

ДОРОГО-БОГАТО

Как уверяют в Росстате, перепись 2020 года должна стать первой электронной и последней бумажной переписью в России. Это, во-первых, должно сократить сроки обработки огромного количества данных, полученных специалистами, во-вторых, повысить точность собранного материала. В этом статистикам поможет портал «Госуслуги» - каждый зарегистрированный пользователь сервиса сможет заполнить опросный лист в интернете и не только на себя, но и на всех членов семьи. Чтобы не возникло разночтений, проще говоря, чтобы вас два раза не посчитали, каждому заполнившему анкету будет выдан уникальный идентификационный код, который надо будет назвать переписчику. Кроме того, волонтеры, работающие в городах, получат в свое распоряжение электронные планшеты – опрос тех, кто не пожелал связываться с Госуслугами, будет проводиться именно при помощи этих устройств. Всего их будет закуплено 2444 штуки. Данные в режиме онлайн будут передаваться на специальный сервер и моментально обрабатываться программой.

- Все это позволит сократить сроки обработки полученных данных примерно на год, то есть предварительные результаты будут уже в декабре 2020 года, окончательные в 2021 – 2022 годах, - отметила Александра Нотевская. – Это уникально, раньше так рано предварительные итоги мы не получали никогда.

К сожалению, пока в отдаленных поселках края сбор статистики будет вестись по старинке – методом заполнения бумажного опросника. Также можно будет прийти в многофункциональный центр и пройти анкетирование там.

После того, как перепись закончится, планшетные компьютеры будут «обнулены» и переданы в краевое министерство образования для использования в школах. По крайней мере, это один из вариантов использования госимущества, которые сейчас рассматриваются в руководстве ведомства.

Чемоданчики с похожей надписью должны быть у каждого переписчика, а еще шарф и удостоверениеФото: Борис КОКУРИН

СОБАКИ, ЭЛЬФЫ И МОШЕННИКИ

Вопросами безопасности как самих переписчиков, так и тех, кого они переписывают, будет заниматься полиция, по крайней мере, на это рассчитывают в самом Росстате.

- От органов внутренних дел мы получим списки неблагополучного населения, в эти квартиры и дома переписчик один не пойдет, только в сопровождении сотрудника полиции, - подчеркнула Людмила Молодковец, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Хабаровскстата.

Остается надеяться, что сотрудников для всех студентов с казенными планшетами хватит – все-таки даже в Хабаровске есть районы, где без охраны хорошо одетому человеку с дорогими электронными приборами в руках лучше не появляться. Кстати, ответственность за сохранность вверенного ему государством планшета несет сам переписчик. Потеряет или разобьет - будет возмещать стоимость, но на всякий случай будет создан запас резервных устройств. Также переписчиков будут страховать от несчастных случаев – если его, например, покусает собака, он получит компенсацию. Собаки здесь упомянуты не для красного словца - по той же статистике, во время переписи в 2010 их нападению подверглись около десятка человек.

Для того, чтобы не попасть в лапы мошенников, которые могут прикинуться переписчиками, стоит быть внимательными. На сотруднике Хабаровскстата должен быть специальный шарф с логотипом переписи, синий портфель с надписью: «Федеральная служба государственной статистики» с анкетами, и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Понятно, что не все горят желанием делиться с государством своими личными данными, таких успокаивают – опрос будет проходить анонимно, никаких сверхсекретных данных разглашать не надо. Никто не будет спрашивать, как именно вас зовут, можно даже национальность указать такую, какая больше нравится. Например, в 2010 некоторые жители края предпочли назваться дальневосточниками, сибиряками, эльфами и джедаями.