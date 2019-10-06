Новому поколению пожарных в Хабаровске дали шанс поучиться у героев

В Хабаровске для студентов-волонтеров подготовили и провели интересную экскурсию по пожарно-спасательной части. Это мероприятие устроили в рамках месячника гражданской обороны. Среди участников этого события в основном студенты Хабаровского техникума техногенной безопасности и промышленных технологий. Молодежь смогла своими глазами увидеть, как работают настоящие герои и своими руками потрогать оборудование и оснащение, необходимое в пожарном деле.

Молодежь смогла своими глазами увидеть, как работают настоящие героиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Подобные мероприятия проводят с целью популяризировать среди населения знания о задачах и основах создания данной системы, напомнить действия в случае возникновения различных чрезвычайных ситуации и техногенных аварий. В этот раз профессиональные огнеборцы познакомили ребят с устройством и оснащение пожарного автомобиля, боевой одеждой брандмейстеров. Каждый мог примерить «боевку» и дыхательный аппарат на себя. Также экскурсантам показали, как вязать специальные узлы на веревках, используемых в страховочной системе при работе на высоте, эвакуации пострадавшего с верхних этажей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Каждый мог примерить «боевку» и дыхательный аппарат на себяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Среди студентов те, что учатся на специалистов в области пожарной и техносферной безопасности. Такая экскурсия – это для них возможность узнать больше о будущей профессии от настоящих героев. Также для ребят также периодически организуют мастер-классы.

Такая экскурсия – это для них возможность узнать больше о будущей профессии от настоящих героевФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Отдельная работа идет по пропаганде безопасности жизнедеятельности среди школьников. Так, в октября в учебных заведениях собираются провести открытые уроки по этой тематике. Есть еще одно направление работы в гражданами - это месячник гражданской обороны, суть которого сводится к подготовке и повышению уровня знаний и навыков руководителей, должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, территориальной подсистемы РСЧС, предприятий и их работников, отвечающих за выполнение мероприятий гражданской обороны и вопросы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.