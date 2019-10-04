2019-10-04T05:55:01+03:00
Спорт

Прилетели, увидели, победили: «СКА-Нефтяник» положил на лопатки «Вестерос» - семикратного обладателя кубка мира по бенди

Армейцы в преддверии чемпионата мира провели тренировочный матч с самой титулованной командой Швеции
Василий ЗАДУНАЕВ
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Прилетели, увидели, победили: «СКА-Нефтяник» положил на лопатки «Вестероса» - семикратного обладателя кубка мира по бендиПрилетели, увидели, победили: «СКА-Нефтяник» положил на лопатки «Вестероса» - семикратного обладателя кубка мира по бендиФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Хоккейный клуб из Швеции «Вестерос» носит почетное наименование «Величайший из великих». Это неспроста - созданный в 1904 году, он двадцать раз становился чемпионом королевства, семь раз обладателем Кубка мира. Именно «Вестерос» из всех шведских клубов был до недавнего времени камнем преткновения для хабаровского «СКА», у остальных команд королевства армейцы хоть раз, но выигрывали, у бело-зеленых - никогда.

Матч был товарищеский в рамках подготовки к борьбе за один из самых желанных трофеев - Кубок мира по хоккею с мячом среди клубных команд - поэтому играли в формате «два по тридцать», вместо привычных «два по сорок пять», именно в таком «усеченном» формате будут проходить схватки за Кубок. И первый, и второй клубы вышли на лед не с самыми оптимальными составами. У шведов из-за травм игру пропустил ряд ведущих игроков, у нас не играл капитан Василий Грановский.

События на льду «АВВ-арены» развивались стремительно. Первыми в счете повели хозяева - уже на шестой минуте мяч в ворота хабаровчан забил Робин Андерссон. Уже через восемь минут Максим Ишкельдин гол отыграл. Шведы не отступили, на 15 минуте Робин опять забивает - 2:1, и тут же счет сравнивает Юрий Шардаков – 2:2. Вывел хабаровчан вперед Артем Бондаренко на 21 минуте матча, а голом «в раздевалку» успех хабаровчан закрепил Эрик Петтерссон. Во втором тайме, сразу же после начала, шведам удалось отыграть один мяч - на 31 минуте забил Даниэль Юханссон, но больше ничего сделать не получилось. Конечный итог встречи - 3:4 в пользу хабаровчан.

- Нам противостоял один из сильнейших клубов Швеции. Первыми пропустили, но смогли быстро прийти в себя, спрессовали противника, заставили их ошибаться. Далее игра проходила с переменным успехом. Но, надо сказать, что в отдельных моментах мы намеренно отдавали инициативу, так как отрабатывали различные варианты действий перед Кубком мира. Думаю, что у нас неплохо получилось. Опять же, молодые получили необходимую игровую практику, - отметил Алан Джусоев, полузащитник «СКА-Нефтяника».

По оценке главного тренера хабаровской команды, матч получился очень интересным. Перед началом игры арбитров попросили судить построже – так, как будет на играх за Кубок, впрочем, они отнеслись к матчу весьма лояльно, давая хоккеистам, особенно шведским, поиграть в спорных моментах.

- Вообще, хороший первый тайм получился, и счет 4:2, на мой взгляд, не полностью отражает то, что происходило на поле. Мы пробивали много стандартов, но реализация подкачала. Должен сказать, что у «Вестероса» очень интересный стадион. Замечательный лед, но освещение не очень хорошее. Может быть, это сказалось. Во втором тайме уже больше по счету игра была. Мы хотели выиграть. Были хорошие контратаки, но забить не получилось. Отмечу, что у нас весь матч сыграл Максим Плотников на позиции правого защитника - не играл у нас Грановский, и использовали, по большому счету, всего три замены. Выходили у нас Усов, Аникин и Турушев. Небольшой совсем отрезок имел Сергей Скопинцев, не играл Чингис Хандамаев. Еще раз скажу, что очень хотели выиграть. Поэтому не получилось использовать двух этих молодых ребят. Вратари играли по тайму. Причем во втором тайме Витя Каменев нас очень выручил, ликвидировал выход один на один, - рассказал Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Следующую тренировочную встречу игроки «СКА» проведут 5 октября в Сёдерхамне с «Брубергом». А 9 октября выйдут на лед в первом матче за Кубок мира со шведским клубом «Сандвикен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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