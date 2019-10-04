2019-10-04T11:55:15+03:00
Спорт

Это был хороший матч: Александр Гулявцев об игре хабаровского «Амура» с «Куньлунем»

Тигры из Хабаровска одолели команду из Пекина со счетом 3:2
Василий ЗАДУНАЕВ
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Это был хороший матч: Александр Гулявцев об игре хабаровского «Амура» с «Куньлунем»Это был хороший матч: Александр Гулявцев об игре хабаровского «Амура» с «Куньлунем»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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«Куньлунь Ред Стар» - команда из Пекина - перед схваткой на хабаровском льду успела сыграть с «Ак Барсом» и «Барысом». С белыми барсами очень неудачно – 0:5, а вот у барсов снежных удалось выиграть - 5:2. В Хабаровске гости рассчитывали взять очки, но не вышло.

Хозяева «Платинум арены» начали очень активно и сразу же повели в счете. На четвертой минуте матча Гинек Зогорна распечатал ворота «Куньлуня», мог бы забить и вторую шайбу, но голкипер «драконов» случайно сдвинул ворота, и гол не засчитали.

Затем на 13 минуте забивает Владислав Ушенин, делая преимущество хабаровчан более значимым, а вот потом «тигры» расслабились и умудрились пропустить две шайбы в свои ворота. Гости занервничали и заработали удаление, большинство реализовал Томаш Зогорна. В конце матча китайцы заменили вратаря полевым игроком, но ничего уже сделать не смогли. Встреча завершилась победой «Амура» - 3:2.

Томаш Зогорна – один из героев матча с «драконами» - не только самоотверженно сражался за очки для своей команды, но и забил в этом матче свою юбилейную пятидесятую шайбу в КХЛ.

- Мы начали очень хорошо, играли первые 10 минут, забили два гола, что стало хорошим стартом. Хотя потом немного расслабились и дали сопернику шанс забить. В третьем периоде счет был 2:2. Мы потом в раздевалке обсуждали, что надо работать на сто процентов, как в обороне, так и в атаке. Я очень рад, что помог команде, - поделился Томаш Зогорна, нападающий ХК «Амур».

По оценке главного тренера хабаровчан, матч для команды получился очень неплохим. К нему очень серьезно готовились.

- Мы знали, в какой хоккей играют наши гости. Это очень быстрая, динамичная команда, нацеленная на ворота. Мы готовились к этому сегодня. Большую роль должна была сыграть работа крайних нападающих в плане блокированных бросков. Ребята эту задачу выполнили – двадцать два броска блокировали. Также сработало большинство. Мы в свою очередь сыграли дисциплинированно, у нас не было ни одного удаления. Я думаю, что это сил в концовке нам и прибавило. Хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу, веру в результат, игру, а болельщиков за поддержку. Это для нас очень важно, - подчеркнул Александр Гулявцев, главный тренер «Амура» на послематчевой пресс-конференции.

Сейчас «Амур» занимает 21 место в турнирной таблице чемпионата с 9 очками в своем активе. После этой игры хабаровская команда отправится на третью серию выездных матчей. Шестого октября наши хоккеисты сыграют с ХК «Сочи, а затем с ЦСКА, «Спартаком» и «Авангардом». В Москве к команде присоединится Максим Игнатович – новый защитник «Амура», перешедший к «тиграм» из «Нефтехимика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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