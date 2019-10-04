Фонд социального страхования: электронные сервисы, инновационные технологии и новые подходы во взаимодействии с клиентами
В ходе семинара будут обсуждаться цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг, реализация проекта Фонда «Социальный навигатор», программа «Эффективный регион», а также опыт реализации электронного листка нетрудоспособности в Хабаровском крае.
Спикеры семинара:
Минаев Юрий Александрович, заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам;
Барбазюк Михаил Юрьевич, заместитель Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации;
Петухова Светлана Ивановна, Министр социальной защиты населения по Хабаровскому краю;
Прямов Григорий Викторович, заместитель руководителя департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации;
Деркач Андрей Ярославович, управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;
Свионтковская Ольга Владимировна, председатель Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
Тулинова Анна Давыдовна, координатор направления по взаимодействию с Фондом социального страхования Российской Федерации Хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации родителей детей - инвалидов;
Будник Игорь Анатольевич, заместитель директора Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования;
Губина Анна Борисовна, председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края;
Ефремов Сергей Викторович, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю;
Шульпин Михаил Николаевич, руководитель Департамента проектного развития Фонда социального страхования Российской Федерации;
Левковец Вадим Александрович, заместитель начальника Управления анализа финансовых рисков Фонда социального страхования Российской Федерации;
Хмелевская Оксана Геннадьевна, руководитель реабилитационно-экспертной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Хабаровскому краю Минтруда России;
Костюк Татьяна Ивановна, заместитель управляющего отделения пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю;
Мироновская Марина Евгеньевна, управляющая региональным отделением ФСС РФ по Республике Саха (Якутия);
Хрущёва Наталья Анатольевна, управляющая Амурским региональным отделением ФСС РФ;
Лотоцкая Татьяна Викторовна, руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации;
Шейко Алексей Сергеевич, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами АО «ПФ» СКБ Контур» по г.Хабаровску;
Чековитова Наталья Александровна, заместитель директора по почтовому бизнесу Управления Федеральной почтовой службы Хабаровского края – филиала ФГУП «Почта России»;
Мощинецкий Андрей Юрьевич, директор КГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» МЗ ХК;
Ушакова Ольга Вячеславовна, главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» МЗ ХК
Фирсова Татьяна Александровна, заместитель директора по экономике КГКУ «Оператор системы электронного правительства Хабаровского края, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Танина Ирина Евгеньевна, представитель ООО «Транснефть-Дальний Восток»;
В среду 9 октября с 9.30 до 13.00 будет продолжение семинара.
На мероприятии планируется обсудить глобальный подход к снижению производственного травматизма и профзаболеваемости, проект Фонда социального страхования «Персональный информационный навигатор», программу «Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае на 2018-2020 годы», а также состояние производственного травматизма в регионе, лучшие практики охраны труда на производстве и предложения по совершенствованию законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев. Кроме того, в рамках семинара будет представлена выставка средств индивидуальной защиты.
Аккредитация по телефонам: 8-914-370-89-59 и электронной почте press@ro27.fss.ru
Место и адрес проведения мероприятия: Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3