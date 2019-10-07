2019-10-07T05:34:11+03:00
Происшествия

Во дворе в центре Комсомольска-на-Амуре сгорели четыре иномарки

Сотрудники полиции предполагают умышленный поджог
Евгения МОЛОТОВА
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Во дворе в центре Комсомольска-на-Амуре сгорели четыре иномарки. Фото: социальные сетиВо дворе в центре Комсомольска-на-Амуре сгорели четыре иномарки. Фото: социальные сети
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Сегодня ночью на парковке возле дома №42/2 по улице Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре сгорели четыре иномарки. Сотрудники правоохранительных органов подозревают поджог.

- Возгорание началось около четырех часов утра, - прокомментировали ЧП в УМВД России по Хабаровскому краю. - Предположительно огонь возник в Nissan Cefiro, либо Toyota Pronard. Далее пламя перекинулось на Nissan Juke и Toyota Mark 2. Автомобили восстановлению не подлежат. Проводится доследственная поверка.

Комсомольск пожар авто.

Пламя распространялось быстро - огню сильно помогал свежий южный ветер. В ожидании сотрудников пожарной охраны очевидцы поливали водой близстоящие транспортные средства. Прибывшие на место происшествия расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Однако три автомобиля успели выгореть полностью. От стоявшего чуть в отдалении «Марка-2» остался только моторный отсек. По свидетельству очевидцев, один из автомобилей принадлежит сыну известного комсомольского предпринимателя. Высказывались предположения, что именно с его иномаркой хотели расправиться злоумышленники.

По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, всего за прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 23 пожара, из них в жилом секторе – 2, на прочих объектах – 21. Для ликвидации возгораний привлекались 322 человека и 92 единицы техники.

Комсомольск пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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