Сначала в шахматы, потом в Чапаева: хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил шведский «Бруберг»

Игра состоялась в Седерхамне - именно там хоккеисты «СКА» вышли на лед «Хеллосен-арены» против местного «Бруберга». Двумя днями раньше они победили в схватке с «Вестеросом» и были настроены по-боевому. Играли уже традиционно по формуле «два тайма по тридцать минут» – именно столько будут идти матчи на Кубке мира.

Первый раз команды встретились 38 лет назад. Разыгрывался Кубок мира, и тогда шведский клуб оказался сильнее, забросив в ворота хабаровской команды шесть мячей - армейцы сумели ответить только двумя. После этого армейцы 12 раз встречались с игроками «Бруберга», побеждали, но ответить разгромом на разгром не получалось. В матче 5 октября счет вышел зеркальным – 2:6, вот только уже в пользу хабаровского клуба.

На двадцать пятой минуте счет открыл Эрик Петтерссон, реализовав угловой. Спустя пять минут он же с подачи Максима Ишкельдина довел преимущество хабаровчан до двух очков. Еще пять минут понадобилось армейцам чтобы сделать – 0:3, отличился Алан Джусоев. Четвертый безответный мяч в ворота шведов забил опять Петтерссон, так же, как и пятый, и шестой. Ответить шведы смогли только в самом конце матча, забросив два мяча.

- В первом тайме были шахматы. Никто не хотел пропускать, все играли осторожно. Хотя мы выдвигались повыше, старались прессовать соперников на их половине поля. Они выходили, делали достаточно много верховых передач острых. Но наша оборона справилась. В конце тайма забили два гола. Первый после углового добили, второй - с игры хорошая комбинация получилась. До 20-й же минуты, в большей степени, были удары из-за радиуса. Не хватало нам скорости, на что есть достаточно объективные причины. Накануне матча сделали штангу, поэтому ребята были немного тяжеловаты. Но во втором тайме разбегались, забили три быстрых гола. При счете 5:0, когда исход матча уже не вызывал сомнений, мы дали поиграть нашим молодым хоккеистам. Заканчивали матч уже они. Попробовали кое-какие тактические решения, не совсем для нас знакомые. Не совсем у нас они получились, но ничего страшного, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник».

Это была последняя тренировочная игра «красно-черных» в Швеции, теперь им предстоят схватки посерьезнее. Уже 9 октября они сойдутся в матче на Кубок мира с хоккеистами «Сандвикена».