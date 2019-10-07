Власти Хабаровского края намерены выполнить план развития Комсомольска-на-Амуре любой ценой

Сергей Фургал на пресс-конференции обрисовал текущее положение дел в Хабаровском крае и ближайшие перспективы.

ПОЧЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ?

Львиную долю времени губернатор посвятил Комсомольску-на-Амуре, что логично: проблем там – выше крыши, причем как под копирку. Например, срыв ключевых проектов, вошедших в Долгосрочный план развития города Юности.

- Было 14 поручений по Комсомольску, из них выполнены четыре. По 704-му указу о социально-экономическом развитии города выделено свыше 41 миллиарда рублей. В 2016 году были разработаны проекты, в 2017 начали строить, - напомнил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. – И тогда уже стало ясно, что проекты не соответствуют требованиям.

Инженерную школу худо-бедно доделали и ввели в строй. Сейчас пристальное внимание края требуют еще четыре объекта: детский больничный комплекс, онкоцентр, Комшоссе и набережная. У каждого одна и та же проблема – некачественный, непроработанный проект. Так, составляя смету на детскую больницу, проектировщики «забыли» включить в стоимость деньги на закупку оборудования и его монтаж. Реальная стоимость онкоцентра - 5,2 миллиарда рублей, а по смете – 2,4 миллиарда. Этих денег хватает только на строительство здания.

А КТО ДЕЛАТЬ БУДЕТ?

Проект онкоцентра вызывает массу вопросов. У подрядчика, которого губернатор назвал «недобросовестным», катастрофически не хватает рабочих и финансирования. Комшоссе – опять некачественный проект. Что-либо сделать сейчас с дорогой невозможно: из-за разлива Теплого ключа и подъема грунтовых вод тело шоссе перенасыщено влагой, класть асфальт нельзя – зимой грунт замерзнет и порвет покрытие. По набережной главный вопрос: почему ее построили с расчетом на семиметровый уровень Амура?

- Задал этот вопрос. Отвечают: мы думали, что такие наводнения раз в сто лет бывают, - губернатор красноречиво развел руками.

Как выяснилось, проекты по ключевым объектам разрабатывали институты из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Будут ли предъявлены им претензии? - поинтересовались журналисты у губернатора. Тот ответил, что выводы будут, и весьма серьезные. Предположу, что спрашивать с горе-проектировщиков будут федеральные власти – деньги-то потрачены из федеральной казны.