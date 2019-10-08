Власти Хабаровского края пересмотрят квоты для промысловиков на путине-2020

В краевой столице подвели итоги летней и осенней путины. Как отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сокращение объемов промышленного вылова лососевых дало положительную динамику в виде роста рыбы Амуре и Амурском лимане. Действительно, сократив квоты власти добились того, что значительно большее количество кеты и лосося дошло до мест нерестилищ и рыбоводных заводов. Вместе с тем, тенденции с увеличением популяции лососевых пока далеки от радужных. Варварские объемы добычи прошлых лет сделали свое черное дело — статистика, представленная учеными неутешительна.

- В этом году мы значительно снизили количество так называемых заездок, увеличили число проходных дней, - рассказал в ходе пресс-конференции Сергей Фургал. - Несмотря на то, что рыбы пришло гораздо меньше, в целом рыбаки говорят о более грамотной организации процесса. Мы получили наименьшее количество жалоб, так как все понимают проблему сохранения лосося. Дали возможность кете и горбуше зайти на естественные нерестилища, которые летом были заполнены на 80%.

При этом, ход осенней путины пришлось корректировать на ходу. Так, из-за слабого подхода лосося к местам нерестилищ, был введен запрет на его промышленный вылов. Ограничения не коснулись только коренных малочисленных народов — для ник квота составила от 50 до 100 килограммов рыбы на человека.

- В отрасли необходимо наводить порядок, тщательнее контролировать нерестилища, - отметил глава региона. - Сложилась ситуация, при которой краевые власти не могут контролировать места нереста в особо охраняемых природных территориях.

Речь идет о жалобах на браконьерский лов на территории особо охраняемой территории — Анюйского национального парка. Обращения поступали как в краевую администрацию, так и в природоохранную прокуратуру. В связи с этим, краевыми властями подготовлено предложение о предоставлении им полномочий для контроля особо охраняемых территорий. Оно будет рассматриваться на федеральном уровне.

Вместе с тем, краевое правительство продолжит совместную работу с учеными и общественниками. Возможно, летняя путина-2020 также пройдет под запретом для промысловиков. Такое предположение озвучил Сергей Фургал.

Кроме того, с учетом мнения науки, в планах пересмотреть квоты для предприятий и в осеннюю путину, а также дальнейшее сокращение количества заездок. При этом для спортивного и любительского рыболовства количество участков наоборот планируется увеличить.