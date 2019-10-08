Жители Владивостока получают меньше хабаровчан. А живут лучше?

Средняя зарплата хабаровчан составляет 53 тысячи триста рублей. Такие выводы сделаны в ходе исследования РИА Рейтинг. Репрезентативная выборка состояла из 100 городов России с численностью жителей более 65 тысяч человек. Основную базу для исследования взяли в Росстате и ЕМИСС. Итак, по состоянию на июль 2019 года самые высокие зарплаты, традиционно, в столице нашей родины. Жители Москвы в среднем зарабатывают по 96 тысяч 600 рублей ежемесячно. Далее идет дальневосточный Южно-Сахалинск — чуть больше 90 тысяч рублей. Почетное третье место занял северный Салехард - 88 тысяч рублей. Также распределилась и тройка лидеров по соотношению зарплат и стоимости потребительской корзины: Москва (соотношение — 3,83), Южно-Сахалинск (3,81) и Салехард (3,35).

Что же до нижней строчки турнирной таблицы, то здесь обосновались Шахты Ростовской области, где средний заработок - 26 тысяч шестьсот рублей. Столица Карачаево-Черкессии Черкесск - 26 тысяч четыреста рублей - замыкает рейтинг.

На фоне этих цифр Хабаровск держится молодцом - по данным исследования, средняя зарплата у нас пятьдесят три тысячи триста рублей. Это выше, чем в соседнем Владивостоке. Житель дальневосточной столицы зарабатывает всего пятьдесят две тысячи шестьсот. Но вот стоимость потребительской корзины подкачала — 2,30 против 2,38. Такое соотношение между доходом и расходом спрогнозировали в РИА Рейтинг. Трудно сказать, что тому виной — утрата Хабаровском столичного статуса или аппетиты местных бизнесменов, но факт, как говорится, налицо. Больше получаем — больше тратим.