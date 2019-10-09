2019-10-09T08:01:10+03:00
Происшествия

Стая бродячих собак напала на школьников в Хабаровске

Псы искусали подростков - к счастью, обошлось без серьезных ран
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Стая бродячих собак напала на школьников в ХабаровскеСтая бродячих собак напала на школьников в ХабаровскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло утром, когда школьники направлялись в свое учебное заведение - школу №83, расположенную на Красной речке. Третьеклассница как обычно шла по улице Магаданской, когда на нее выскочило несколько бродячих собак. Одна из них была настроена очень агрессивно.

Попытка мирно пройти мимо успехом не увенчалась – животное стало бросаться на ребенка. Девочка закричала, и к ней на помощь кинулись две ученицы восьмого класса, проходившие неподалеку. Им тоже досталось. Собак удалось отогнать, местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила подростков в травмпункт.

- Сначала девочки утверждали, что на них набросилась стая собак, - рассказывает Кирилл Блинов, специалист по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску. - Однако в ходе более детального опроса пострадавших удалось выяснить, что нападала только одна собака - небольшая черная, остальные стояли и наблюдали. Раны, полученные подростками, обработали, к счастью, никто из них серьезно не пострадал. Восьмиклассницы отправились в школу, на урок, а младшую девочку мать забрала домой.

Тем не менее полиция уточняет все детали происшествия. Как заверили в УМВД, о стае будет немедленно сообщено в администрацию города - чтобы там занялись отловом опасных животных. Те, кто живут в этом районе, неоднократно видели стаю и говорят, что собаки не приблудные - улица Магаданская и прилегающие переулки, это постоянное место обитания животных. Собаки чувствуют там себя полноправными хозяевами и пугают не только детей, но и взрослых.

Этим же утром нападению собаки подвергся еще один школьник. В районе переулка Облачного животное напало на одиннадцатиклассника. Парень не пострадал, пес только порвал ему одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваев
Новые тракторы и бульдозеры получили лесники Хабаровского края
Хабаровский край представит современные архитектурные решения в Москве
Хабаровские кадеты подарили своей школе победу на конкурсе «Сыны и дочери Отечества»
Штормовое предупреждение на 11 октября: в ЕАО резко похолодает
В Биробиджане полицейский по пути на работу спас человека от смерти
В Еврейской автономии рожают меньше, а умирают чаще
У хабаровских улиц появится индивидуальный стиль
В Биробиджане и Хабаровске ищут 15-летнюю Екатерину
В Хабаровске начался чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию
В Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцев
Азербайджанца осудили в Хабаровске за торговлю неопознанным спиртным
Работодателям в Хабаровском крае дадут гранты на рабочие места для инвалидов
В Хабаровском крае осудили виновного в пожаре, унесшем жизни женщины и трех детей
Счет сельчанки в Хабаровском крае «похудел» на полмиллиона рублей из-за долга
Пожарные расчеты экстренно стянулись к ТЭЦ-1 в Хабаровске
Тело инопланетного вида привело в замешательство ученых в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 9 октября 2019 года: днем до +16, без осадков
Вор в Хабаровске лез по балкону к возлюбленной и по пути обворовал квартиру
Беременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиации
Экологи из Хабаровска, Ниигаты и Харбина поговорят об экологической политике городов