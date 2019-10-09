Стая бродячих собак напала на школьников в Хабаровске

ЧП произошло утром, когда школьники направлялись в свое учебное заведение - школу №83, расположенную на Красной речке. Третьеклассница как обычно шла по улице Магаданской, когда на нее выскочило несколько бродячих собак. Одна из них была настроена очень агрессивно.

Попытка мирно пройти мимо успехом не увенчалась – животное стало бросаться на ребенка. Девочка закричала, и к ней на помощь кинулись две ученицы восьмого класса, проходившие неподалеку. Им тоже досталось. Собак удалось отогнать, местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила подростков в травмпункт.

- Сначала девочки утверждали, что на них набросилась стая собак, - рассказывает Кирилл Блинов, специалист по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску. - Однако в ходе более детального опроса пострадавших удалось выяснить, что нападала только одна собака - небольшая черная, остальные стояли и наблюдали. Раны, полученные подростками, обработали, к счастью, никто из них серьезно не пострадал. Восьмиклассницы отправились в школу, на урок, а младшую девочку мать забрала домой.

Тем не менее полиция уточняет все детали происшествия. Как заверили в УМВД, о стае будет немедленно сообщено в администрацию города - чтобы там занялись отловом опасных животных. Те, кто живут в этом районе, неоднократно видели стаю и говорят, что собаки не приблудные - улица Магаданская и прилегающие переулки, это постоянное место обитания животных. Собаки чувствуют там себя полноправными хозяевами и пугают не только детей, но и взрослых.

Этим же утром нападению собаки подвергся еще один школьник. В районе переулка Облачного животное напало на одиннадцатиклассника. Парень не пострадал, пес только порвал ему одежду.