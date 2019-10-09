Федеральный застройщик «Талан» объявляет старт продаж своего объекта в Сочи

Федеральный застройщик «Талан» объявляет старт продаж своего первого объекта в Сочи – Golden Residence. Это премиальные резиденции, расположенные в Адлере, в 150 метрах от моря. По мнению тревел-гидов, Golden Residence отличает лучшее местоположение на Черноморском побережье, как для семейного отдыха, так и для деловых поездок. Адлер – самая южная точка на российском Черноморском побережье, поэтому здесь 249 солнечных дней в году. Уникальное местоположение резиденции позволяет отдыхать, не отрываясь от бизнеса. Всего за 20 минут можно добраться до аэропорта, а до Сочи, где проводятся крупнейшие и значимые мероприятия, - всего за 30 минут. Безграничные возможности для отдыха и развлечений предоставляют многочисленные парки и скверы, расположенные по соседству. Аквапарк «Амфибиус», Soshi Discovery World Aquarium, спортивный комплекс А. Карелина, дельфинарий «Акватория», динопарк - все это в 10-минутной доступности от резиденции.

О РЕШЕНИЯХ

Элегантные цветовые сочетания фасада Golden Residence впечатляют своим благородством. Архитектор использовал премиальное сочетание оттенков: золотая дымка, антрацитово-серый и черный мрамор.

Создавая дизайн входной группы лобби, архитекторы вдохновлялись опытом лучших мировых отелей. В результате Luxury lobby 130 м2 с двумя лаунж-зонами не имеет аналогов в Сочи по уровню премиальности и функциональности.

Важно, что в Golden Residence всего 6 квартир на этаже, благодаря этому здесь сложилась атмосфера закрытого клуба, что так редко можно встретить в Сочи.

Разнообразные клубные патио на территории Golden Residence создают атмосферу бесконечного рая. Девелопер предусмотрел 37 сценариев отдыха для взрослых, подростков и детей. Можно насладиться тропическим коктейлем в лаунж-зоне с шезлонгами, встретиться с друзьями в беседке с мягкой премиальной мебелью, или заняться с утра йогой на свежескошенной траве, или прогуляться по собственной аллее.

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

В Резиденции создана 5-уровневая система безопасности, благодаря этому ничто не нарушит покой жителей.

Чаще всего девелоперы, работающие на рынке Сочи, закладывают в проект небольшие по площади квартиры. Но вдохновляющее место для отдыха и простых семейных радостей не может быть компактным. В компании «Талан» убеждены - чтобы жить полной жизнью, важно иметь просторное жильё, где каждый метр выполняет свою функцию, а каждый член семьи имеет возможность заниматься любимым делом, никому не мешая. Поэтому в Golden Residence девелопер предлагает роскошные и уникальные резиденции – три формата квартир. Роскошные пентхаусы на высоте 55 метров с собственным бассейном на террасе. Виллы-лофт с двумя отдельными входами, высотой потолков 3,8 метра, собственным патио под открытым небом и антресольным этажом. Также представлены резиденции с высокими потолками 3,1 метра, лаунж-террасами от 8 до 83 метров и роскошными гостиными до 45 метров. Важно, что во всех квартирах уже выполнена предчистовая отделка, что крайне редко можно встретить в Сочи.

Первые 8 резиденций уже вышли в продажу. Рассчитать персональные условия и забронировать резиденцию можно уже сейчас. Дом уже введен в эксплуатацию, поэтому ничего не мешает переехать в Сочи!

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Справка о компании

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 миллиона кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, и дворы-трансформеры с авторским дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.