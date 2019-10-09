В Хабаровске мошенники снова рассылают липовые квитанции на установку счетчиков

«ВЫ ОБЯЗАНЫ, ИНАЧЕ…»

Наверное, каждый хабаровчанин находил в почтовом ящике казенного вида квитанции о необходимости установки и поверки счетчиков по учету электроэнергии и воды.

Собственникам строго предписывается в обязательном порядке установить приборы учета, а в случае игнорирования требований «документа» нарушителям грозят разнообразными карами. В качестве отправителей фигурируют такие удивительные организации, как «Энергонадзор», «Единая энергетическая служба», «Сетевая организация Южного округа», «Водоканал-ДВ» и так далее. Что представляют собой эти квитанции и их таинственные отправители, разбиралась «Комсомолка».

Пройдемся по тексту. Так, «Единая энергетическая служба», чьи «предостережения» подписаны начальником «Энергонадзора», ссылается на ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений». Смотрим закон: периодичность поверки счетчиков законодательно не устанавливается и зависит от характеристик прибора, а стоимость услуг по поверке регулируется государством. Постановление правительства РФ №442 просто предлагает расчет оплаты за потребляемую энергию, что называется, «по среднему». То есть нормы эти существуют, но карательного характера они не носят.

При этом листовка пестрит «Вам необходимо», «Вы обязаны», «Подтвердите свое присутствие» - эти фразы направлены на то, чтобы ввести в заблуждение, напугать и, самое главное, побудить воспользоваться навязанной услугой.

При этом липовые квитанции приходят всем подряд: и тем, у кого счетчики есть, и тем, у кого их нет.

ГЕРБ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ

На ниве установки счетчиков по учету воды лидирует некая «Сетевая организация» по разным округам. Ее «филиалы» есть в Северном, Железнодорожном, Центральном и Южном районах. Адрес, указанный на информационном листке, привел на сайт компании «Хабаровский центр учета и поверки счетчиков воды». Сайт выглядит солидно. На самом видном месте государственная символика Хабаровского края, телефон диспетчерской службы и свидетельство аккредитации от соответствующей федеральной службы. Здесь пытливого читателя поджидает первый сюрприз. Свидетельство выдано на ООО «Технолит групп».

- Мы имеем право на проведение поверки средств измерения на всей территории края, - рассказала Наталья Гаранькова, руководитель ООО «Технолит групп». - «Хабаровский центр учета и поверки счетчиков воды» - наш рекламный бренд.

В Хабаровске мошенники снова рассылают липовые квитанции на установку счетчиков Фото: скриншот с сайта

На вопрос о том, какое отношение имеет к рекламному бренду государственная символика, внятного ответа получить не удалось. Надо понимать, что она размещена также «в рекламных целях».

В «Единой энергетической службе» и «Водоканал-ДВ», похоже, работают многостаночники - телефон диспетчерской службы у данных организаций один и тот же. А вот сайта нет. Зато все прочее - один в один. Угрожающий тон посланий, цитирование нормативных документов и угрозы сбора повышенных платежей с несогласных - полный комплект в наличии. В комплекте к предостережению - графическая конструкция, похожая на штрих-код. Никакого внятного ответа по телефону горячей линии этих «компаний» получить не удалось.

РЕЗЮМЕ

Как защититься от комбинаторов «оприборивания» и бизнесменов без комплексов? Прежде всего, следует понимать разницу между навязчивой рекламой и реальностью. Для начала обратитесь в управляющую компанию, там помогут сориентироваться.