2019-10-10T08:15:37+03:00
Экономика

Как строительные компании адаптируются на рынке недвижимости?

Как работать? Когда строительство находится в состоянии тотального передела
Петр САМСОНОВ
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Как строительные компании адаптируются на рынке недвижимости?Как строительные компании адаптируются на рынке недвижимости?
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Вы наверняка слышали, что за последние несколько лет законодательство, регулирующее отношения застройщиков и дольщиков, кардинально изменилось, и теперь жилищное строительство находится в состоянии тотального передела. Кто-то из девелоперов ушел с этого рынка, кто-то наоборот укрупнился, и Хабаровск в этом плане не исключение. Рассмотрим эту ситуацию на примере местного застройщика Группы компаний «АРХСТРОЙ».

ЖИЛОЙ ФОНД

В активе жилых объектов у ГК «АРХСТРОЙ» на сегодняшний день три дома, названные в честь видных деятелей дальневосточного региона: Корф, Невельской, Гродеков. Застройщик планирует и дальше продолжать эту серию историко-патриотической приверженности, прививая интерес горожан к своему наследию.

Наполнение домов соответствует именам, данным им при строительстве – это уровень бизнес-класса, со всеми соответствующими критериями: высокие потолки, индивидуальная звукоизоляция, уровень исполнения экстерьера здания, дизайнерская отделка холлов и коридоров, продуманная система безопасности, служба консьержей, места для отдыха, высокий уровень автоматизации, удачное месторасположение и многое другое.

Как строительные компании адаптируются на рынке недвижимости?

Как строительные компании адаптируются на рынке недвижимости?

Такое нестандартное наполнение позволяет ГК «АРХСТРОЙ» занять нишу предлагаемого жилья такого уровня, которая на сегодняшний день в Хабаровске практически не имеет альтернативы.

Подход компании не остался незамеченным, и дома от ГК «АРХСТРОЙ» имеют различные награды, как архитектурные, так и эксплуатационные – за лучший дом, лучший двор, благоустройство, оформление мест общего пользования и т.д., чему наверняка рады и жильцы этих домов.

Также в одном из домов был поставлен своеобразный рекорд: средняя стоимость отопления в зимний период составила 18 рублей за квадратный метр, что в несколько раз ниже, чем в среднем по городу. Это стало возможным благодаря качественному утеплению и автоматизированной системе автономного отопления.

УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

ГК «АРХСТРОЙ» с оптимизмом смотрит в будущее жилищного строительства, несмотря на ситуацию с ужесточением законодательства, ведь соблюдение принципов компании, применение новейших технологий и контроль качества создают репутацию, которая завоевывает доверие будущих и настоящих жильцов, а это значит, что новые дома будут наполняться счастливыми семьями!

Группа компаний «АРХСТРОЙ» образована в 2006 году в результате объединения нескольких предприятий региона. За это время было реализовано множество объектов, как коммерческих, так и жилых. Главная особенность предприятия – комплексный подход к процессу строительства, от проектирования до эксплуатации.

Помимо самостоятельных проектов жилищного строительства, ГК «АРХСТРОЙ» занимается генподрядными работами по возведению зданий и сооружений различного назначения: торговые центры, административные комплексы, гостиницы, склады, павильоны и т.д. В активе компании собственный парк техники, производственная база, цеха по производству металлоконструкций, строительных растворов и блоков, широкий штат рабочих и специалистов различного профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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