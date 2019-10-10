Вы наверняка слышали, что за последние несколько лет законодательство, регулирующее отношения застройщиков и дольщиков, кардинально изменилось, и теперь жилищное строительство находится в состоянии тотального передела. Кто-то из девелоперов ушел с этого рынка, кто-то наоборот укрупнился, и Хабаровск в этом плане не исключение. Рассмотрим эту ситуацию на примере местного застройщика Группы компаний «АРХСТРОЙ».

ЖИЛОЙ ФОНД

В активе жилых объектов у ГК «АРХСТРОЙ» на сегодняшний день три дома, названные в честь видных деятелей дальневосточного региона: Корф, Невельской, Гродеков. Застройщик планирует и дальше продолжать эту серию историко-патриотической приверженности, прививая интерес горожан к своему наследию.

Наполнение домов соответствует именам, данным им при строительстве – это уровень бизнес-класса, со всеми соответствующими критериями: высокие потолки, индивидуальная звукоизоляция, уровень исполнения экстерьера здания, дизайнерская отделка холлов и коридоров, продуманная система безопасности, служба консьержей, места для отдыха, высокий уровень автоматизации, удачное месторасположение и многое другое.

Как строительные компании адаптируются на рынке недвижимости?

Такое нестандартное наполнение позволяет ГК «АРХСТРОЙ» занять нишу предлагаемого жилья такого уровня, которая на сегодняшний день в Хабаровске практически не имеет альтернативы.

Подход компании не остался незамеченным, и дома от ГК «АРХСТРОЙ» имеют различные награды, как архитектурные, так и эксплуатационные – за лучший дом, лучший двор, благоустройство, оформление мест общего пользования и т.д., чему наверняка рады и жильцы этих домов.

Также в одном из домов был поставлен своеобразный рекорд: средняя стоимость отопления в зимний период составила 18 рублей за квадратный метр, что в несколько раз ниже, чем в среднем по городу. Это стало возможным благодаря качественному утеплению и автоматизированной системе автономного отопления.

УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

ГК «АРХСТРОЙ» с оптимизмом смотрит в будущее жилищного строительства, несмотря на ситуацию с ужесточением законодательства, ведь соблюдение принципов компании, применение новейших технологий и контроль качества создают репутацию, которая завоевывает доверие будущих и настоящих жильцов, а это значит, что новые дома будут наполняться счастливыми семьями!

Группа компаний «АРХСТРОЙ» образована в 2006 году в результате объединения нескольких предприятий региона. За это время было реализовано множество объектов, как коммерческих, так и жилых. Главная особенность предприятия – комплексный подход к процессу строительства, от проектирования до эксплуатации.

Помимо самостоятельных проектов жилищного строительства, ГК «АРХСТРОЙ» занимается генподрядными работами по возведению зданий и сооружений различного назначения: торговые центры, административные комплексы, гостиницы, склады, павильоны и т.д. В активе компании собственный парк техники, производственная база, цеха по производству металлоконструкций, строительных растворов и блоков, широкий штат рабочих и специалистов различного профиля.