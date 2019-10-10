2019-10-10T06:20:57+03:00
Спорт

Ура, мы ломим: хабаровский «СКА-Нефтяник» в Швеции выиграл первую схватку за Кубок мира по хоккею с мячом

Хабаровские армейцы доминировали практически весь матч, однако в конце встречи игрокам «Сандвикена» удалось серьезно огрызнуться [видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Ура, мы ломим: хабаровский «СКА-Нефтяник» в Швеции выиграл первую схватку за Кубок мира по хоккею с мячомУра, мы ломим: хабаровский «СКА-Нефтяник» в Швеции выиграл первую схватку за Кубок мира по хоккею с мячомФото: Социальные сети
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ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ

Игры на Кубок мира среди клубных команд начались с интриги. «Дьяволы» из Сандвикена - это роковой для «СКА» клуб, именно из-за них хабаровчане не попадали в финал Кубка мира два года подряд, и тут первый же матч турнира начинается схваткой двух заклятых друзей. Так что к игре «красно-черные» готовились серьезно.

- На мой взгляд, несмотря на то, что ряды «Сандвикена» покинули неплохие игроки, слабее эта команда не стала. И пусть не вводят в заблуждение ее результаты на Кубке Швеции. В некотором смысле можно говорить о «несчастном случае». Да, наверное, «Сандвикен» потерял в атаке. Но оборона-то его осталась на прежнем уровне. А это очень важно в таком турнире, как Кубок мира. Кроме того, у «Сандвикена» остались Берлин и Сэфстрем - вариативные хоккеисты, способные направить игру команды в нужное русло. Так что нам предстоит очень непростой матч, - отметил перед игрой Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник».

Впрочем, «СКА» этим летом тоже покинули ряд ведущих игроков: Рязанцев, Бефус, Ким, Толстихин теперь защищают цвета других клубов. Армейцы взяли молодых хоккеистов, и как они покажут себя в первом серьезном международном старте, никто не знал.

БИЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Эту игру «Нефтяники» начали ударно - на 15 минуте Артем Бондаренко открыл счет в матче, через две минуты Эрик Петтерссон, реализовав угловой, сделал его 0:2, на 27 минуте он же пробил пенальти – 0:3. Четвертый гол, уже под конец тайма (на Кубке мира играют два тайма по 30 минут - прим. ред.), забросил тоже Петтерссон.

Только во второй тридцатиминутке то ли шведы опомнились, то ли армейцы расслабились. Первый мяч в ворота «армейцев» забил Ханес Эдлунд, Артем Бондаренко тут же отыграл очко– 1:5, ему ответил Линус Форслунд - 2:5, затем отличился новичок «красно-черных» 18-летний Станислав Турушев - 2:6, и уже на 57 минуте схватки армейцам опять ответил Форслунд.

Матч завершился со счетом 3:6 в пользу хабаровской команды. Надо отдать должное шведам - даже после того, как хабаровчане повели в счете с преимуществом в два очка, «дьяволы» не опустили руки и продолжали биться до последнего.

- Это был стартовый матч турнира с его хозяевами. Матчи такого рода всегда очень важны, потому что это задел, и ты уже стратегически можешь раскладывать свои силы дальше. Мы выиграли вполне заслуженно - по игре, мы довольны пятьюдесятью минутами игры. В конце матча дали немного вольности соперникам, но надо сказать, сами подустали. Темп, который был предложен на матче, довольно высокий, и мы не смогли его сами переварить, но ничего. Очень хорошо, что удалось сегодня выиграть, - отметил Михаил Юрьев после матча.

Если матч с «Сандвикеном» проходил по местному времени вечером, то вторая игра с «Муталой» состоится уже следующим утром.

- Учитывая новую формулу турнира, когда в каждом матче необходимо играть на пределе возможностей, это не есть хорошо. Если кто-то считает, что встреча с «Муталой» будет для нас легкой прогулкой - сильно ошибается. Если принимать в расчет недавние матчи, сыгранные этой командой на Кубке Швеции, нам будет противостоять соперник, обладающий крепкой обороной, которую еще необходимо взломать, - подчеркнул главный тренер «СКА-Нефтяника».

Также свою первую игру на Кубке провели и столичные «Динамовцы», одолев дебютанта шведской элитсерии – «АИК Банди» из Стокгольма со счетом 1:0.

Станислав Турушев о своем дебюте на Кубке мира.9.10.2019. Сандвикен (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

ИСТОЧНИК KP.RU

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