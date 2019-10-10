«Хабаровский Хладокомбинат» в преддверии юбилея

В канун своего 60-летнего юбилея руководство крупнейшего в краевом центре предприятия – «Хабаровского Хладокомбината» – наращивает мощности и строит планы на перспективу. Об этом нашему корреспонденту рассказал генеральный директор Виталий Непомнящий.

МЫ МОЖЕМ

– Сегодня мощности нашего холодильного комплекса позволяют хранить до 12 тысяч тонн продукции и перерабатывать до 500 тонн в сутки, – говорит Виталий Викторович. – По сравнению с конкурентами, наше преимущество заключается в том, что у нас очень большой объем хранения продукции, требующей соблюдения температурного режима: от +5 С до -20 С. Мы оказываем полный спектр услуг по хранению и обработке груза. Но главное – это услуга пользования СВХ и таможенной зоной для продовольственных товаров, которую вам не предоставит ни одно аналогичное предприятие в Хабаровске. Это позволяет на месте оформлять грузы для отправки по всему миру. В 2018 году отгрузка товаров с предприятия составила более 1 миллиона тонн, в том числе на экспорт через таможенную зону – 2 604 тонны.

Сегодня у хладокомбината насчитывается около сорока постоянных клиентов, среди которых самые крупные – это «Невада групп», ООО «Росмясомолторг», ООО «Компания Ухта-Пром», ООО «Агроимпорт ДВ», «Хоту-Ас» и многие другие. Кроме того, предприятие сотрудничает с правительством края. В прошлом году, например, был заключен договор с АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд», для которого снизили в два раза цены на хранение картофеля и капусты для социальных учреждений – школ и больниц Хабаровского края.

– В любом случае, мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество и за то доверие, которые они нам оказывают, – подчеркивает Виталий Непомнящий. – Считаю, что доверие между партнерами, добрая репутация, – это то, на чем должен основываться любой бизнес. Это главное условие движения вперед.

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

И предприятие развивается в перспективном направлении. Уже к концу 2019 года на территории индустриального парка «Авангард» будет введен в строй новый холодильный комплекс мощностью 10 тысяч тонн продукции. Общий объем инвестиций составил около 700 миллионов рублей.

«Хабаровский Хладокомбинат» в преддверии юбилея

– Оборудование завезено только самое современное, – отмечает Виталий Викторович. – На его поставку заключили контракты с японской фирмой «Маекава». Без сомнений, уже сейчас понятно, что это будет самый современный, мощный в плане товарооборота, максимально автоматизированный складской комплекс по хранению продуктов питания с различными температурными режимами на Дальнем Востоке.

– Но старый холодильник вы не закроете?

– Нет, конечно! Мы и в этот холодильник ежегодно вкладываем до двадцати-

тридцати миллионов рублей на модернизацию.

– Но откуда возьмете клиентов?

– Во-первых, на территории индустриального парка мы помогаем другим предпринимателям в организации новых производств. Чтобы они рядом возводили новые предприятия – и пожалуйста, всё в комплексе, рядом холодильник. Выгода налицо. Ну, и будем предлагать нашим партнерам ряд других комплексных программ. Не сомневаемся, что это их заинтересует.

– О чем еще мечтает гендиректор?

– Недавно мы приняли участие в «Приамурской торгово-промышленной ярмарке». И даже не ожидали, что к нашему стенду будет такое большое количество подходов. Люди спрашивали: «Где ваше знаменитое мороженое?». Так что мечтаем когда-нибудь открыть линию мороженого, чтобы, как в 80-х годах, у ЦУМа был ларек с любимыми стаканчиками.