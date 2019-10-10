Хабаровские дорожники готовятся встретить зиму во всеоружии

Какой будет зима в Хабаровске в этом году пока не ясно. 2018 подарил нам бесснежный город, но совсем не меньше хлопот. Но дорожники не сидят сложа руки, уже вовсю готовят специальную технику, которая выйдет на улицы убирать выпавший снег. В гостях - заместитель начальника отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Евгений Панащатенко. Узнали готовность города к холодам, обновился ли парк дорожной техники,есть ли планах ночные дежурства в случае обильных осадков.

Хабаровские дорожники готовятся встретить зиму во всеоружииФото: Сергей ПЯТКОВ