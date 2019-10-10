Большая конференция: корифеи научат хабаровских бизнесменов быть успешными

25 октября хабаровские предприниматели соберутся на одной площадке, чтобы поделиться опытом и получить пару уроков от известных гуру в этом деле. В краевом центре пройдет большая бизнес-конференция на тему: «Как создать системный бизнес, выйти из оперативного управления и поднять доход». Принять участие в мероприятии может любой желающий. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - представитель компании «Альянс Стратег-ДВ» Алла Ткаченко. С 8 утра обсудили программу конференции, а также узнали, какие спикеры приедут в наш город, чтобы прокачать местных предпринимателей.

Большая конференция: корифеи научат хабаровских бизнесменов быть успешнымиФото: Сергей ПЯТКОВ