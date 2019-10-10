Не баландой единой: в колонии под Хабаровском из заключенных создали пожарную бригаду

Тринадцать отважных и бригадир – это спецподразделение, стоящее на страже колонии №3 под Хабаровском. Вот уже полтора года эти люди хранят ее от огня и готовы прийти на помощь в любую минуту. Главное отличие этой пожарной бригады от множества других – у каждого ее бойца за плечами что-то, о чем стыдно будет рассказать внукам – преступление. Все они - заключенные, или осужденные, как принято говорить в колонии, и покинуть свое рабочее место смогут только после того, как долг перед обществом будет погашен.

Не баландой единой: в колонии под Хабаровском из заключенных создали пожарную бригадуФото: УФСИН по Хабаровскому краю

В обычное время от остальных заключенных их не отличишь - черная роба, стандартные кепки и ботинки из кирзы. Но как только дежурный произносит: «Тревога», они за несколько десятков секунд превращаются в настоящих пожарных, в касках и брезентовых куртках.

Не баландой единой: в колонии под Хабаровском из заключенных создали пожарную бригадуФото: УФСИН по Хабаровскому краю

В помещении истошно надрывается звонок – точно такой же, как в школе. Бригада прямо на тюремную робу натягивает робу пожарную. Штаны, куртка, подшлемник. Каска и пояс уже на бегу. В колонии идут учения – кадровые пожарные проверяют подготовку пожарных поневоле. Все всерьез - никаких уступок в выполнении нормативов. С огнем шутки плохи. Охрана с уважением поглядывает, как их подопечные лихо запрыгивают в пожарную машину. Затем все по плану – разворачивают рукава, подключаются к гидрантам, заливают очаг возгорания водой и эвакуируют своих коллег по баракам в медпункт.

Не баландой единой: в колонии под Хабаровском из заключенных создали пожарную бригадуФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Антон вот уже полтора года отбывает срок в колонии общего режима, через два месяца можно подавать документы на условно-досрочное освобождение, причем очень высока вероятность, что решение комиссии будет положительным. Сейчас он бессменный бригадир местной пожарной бригады. Причем на «гражданке» его профессия вообще никак не была связана с тушением огня и спасением людей. Он гуманитарий, который приобщился к пожарному ремеслу только на зоне.

Не баландой единой: в колонии под Хабаровском из заключенных создали пожарную бригадуФото: УФСИН по Хабаровскому краю

- Я раньше пожарный рукав называл шлангом, - улыбается Антон. – Как правильно его называть, узнал только в колонии. Ну, и конечно, не только это. Узнал, как подается рукав, как правильно тушить очаг возгорания, как перекрыть поступление кислорода к огню, чем лучше его тушить – порошком или водой – много всего полезного. Рассчитываю, что потом, после освобождения, мне это очень пригодится.

Не баландой единой: в колонии под Хабаровском из заключенных создали пожарную бригадуФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Это учения, которые в колонии проходят регулярно. Применять свои умения расчету пришлось только единожды – колония едва не вспыхнула от пришедшего весной с воли пала сухой травы. Тогда с огнем справились за восемь минут, что даже для профессионалов неплохо.

В бригаду просто так не попадешь, заключенных с «тяжелыми» статьями не берут, для рецидивистов вход тоже заказан. Зато и бонусы ощутимые – комиссия по УДО к таким более чем лояльна.