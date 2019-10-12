Юрий Трутнев: уверен в Хабаровском крае хорошие спортивные традиции, в том числе в области единоборств - полпред посетил Хабаровский край с инспекцией

В начале октября вице-премьер Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в краевую столицу. Программа посещения — обширная, а результаты — неоднозначные.

К ПРИЕМУ САМОЛЕТОВ ГОТОВЫ

В Хабаровске полпред президента по ДФО принял участие в церемонии открытия международного терминала нового аэропорта. Новое здание возведено в рамках режима ТОР и на средства федеральной казны и является ярким примером того, что территории опережающего развития могут приносить реальную пользу жителям региона. После отправился к строящемуся краевому дворцу единоборств «Самбо».

Новое здание терминала возведено в рамках режима ТОР и на средства федеральной казны и является ярким примером того, что территории опережающего развития могут приносить реальную пользу жителям регионаФото: Правительство Хабаровского края

- Более 400 млн рублей уже вложено в этот объект. Готовность более 80%, - отметил вице-премьер в ходе посещения стройки. - Я знаю, что у Хабаровского края сформировались хорошие спортивные традиции, в том числе в области единоборств. Уверен, что этот объект послужит укреплению здоровья жителей региона и комплексному развитию физической культуры и спорта.

Комплекс возводится в рамках выделения единой федеральной субсидии. Он станет базовым региональным центром для подготовки профессиональных спортсменов по дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбе, каратэ и самбо.

Готовность нового спортивного комплекса - 80%Фото: Правительство Хабаровского края

ПОРУЧЕНИЯ ПРОВАЛЕНЫ

После Юрий Трутнев в сопровождении губернатора региона Сергея Фургала отбыл в город юности. Задача серьезная — проинспектировать исполнение президентской программы по улучшению городской среды. Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре - ахиллесова пята краевых властей.

Разработанный комплекс мероприятий предусматривает не только модернизацию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, но и формирование общей эргономически выверенной городской среды, что в конечном итоге должно поднять Комсомольск до статуса индустриального и инженерного Дальнего Востока.

Деньги на это выделены не малые, общий бюджет, львиную долю которого вносит федеральная казна — почти шестьдесят три миллиарда рублей. На эти средства, согласно комплексному плану, с 2016 по 2025 год должны быть возведены 24 объекта федерального значения. И здесь у полпреда возникла масса вопросов.

Полпред лично осмотрел все строящиеся объекты в которые вложены федеральные деньгиФото: Правительство Хабаровского края

КТО ОТВЕТИТ ЗА КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ?

Да их ни могло не быть из 20 строящихся сооружений, 19 возводятся с теми или иными нарушениями. Причем проблемы все, как под копирку. Недоработки в проектной документации, срывы сроков со стороны подрядчиков, некорректные сметы.

Так, на постройку детского больничного комплекса, необходимо пять миллиардов 300 тысяч рублей, а проект составлен на два миллиарда четыреста тысяч. Теперь местным властям придется разбираться, как он прошел экспертизу и получил положительное заключение. Проблема онкологического центра также заключается в недобросовестности подрядчика: он испытывает трудности с финансированием и рабочей силой, образовалось отставание от графика.

- Было 14 поручений по Комсомольску, из них выполнены четыре. По 704-му указу о социально-экономическом развитии города выделено свыше 41 миллиарда рублей. В 2016 году были разработаны проекты, в 2017 начали строить, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. – И тогда уже стало ясно, что проекты не соответствуют требованиям.

Центральная набережная Комсомольска. Главный вопрос: почему ее построили с расчетом на семиметровый уровень Амура?Фото: Правительство Хабаровского края

Не избежали встречи с высокой комиссией и водозащитные сооружения. Проблемы те же — ошибки проекта и недобросовестный подрядчик.

- За невыполненные работы в срок, излишне потраченные бюджетные средства, которые пока не привели к необходимым результатам, кто-то должен ответить, - подчеркнул Юрий Трутнев в ходе инспекции дамбы на Силинке. - Отдельно необходимо рассмотреть ситуации, когда уже построенные водозащитные сооружения или размывались в ходе паводка, или оказались ниже установленных уровней. Надо разобраться.

Центральная набережная Комсомольска. Думаю, озвучивать список проблем излишне? Главный вопрос: почему ее построили с расчетом на семиметровый уровень Амура?

- Задал этот вопрос. Отвечают: мы думали, что такие наводнения раз в сто лет бывают, - прокомментировал губернатор Сергей Фургал.

Итог для краевых властей неутешителен. Придется наверстывать упущенное, исправлять ошибки предшественников, слишком вольно обращавшихся с федеральными средствами.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ОТОПЛЕНИЕ… ЗИМОЙ?

Кстати, от вице-премьера «досталось на орехи» и соседней Еврейской автономной области. Здесь проблема не в загубленных «стройках века», а в фундаментальном провале отопительного сезона, к которому власти оказались не готовы.

Напомним, в сентябре в ЕАО прошли прокурорские проверки. Муниципалитеты проверяли на предмет готовности к зиме: завезли ли топливо, исправны ли котельные. Памятуя опыт прошлых зим, когда только Биробиджанская ТЭЦ несколько раз выходила из строя, необходимость таких рейдов насущная необходимость.

Прокатились представители надзорных органов не зря. Так, например, в котельной села Волочаевка-2 инженерное оборудование требует замены. Отопительные котлы изношены настолько, что, цитирую, «дальнейшая их эксплуатация не представляется возможной». Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры 18 сентября, менее чем за месяц до начала отопительного сезона. Позвольте? Котлы ведь не вчера износились. И что же предприняли областные власти после проверок?

За невыполненные работы в срок, излишне потраченные бюджетные средства, кто-то должен ответить, - отметил Юрий ТрутневФото: Правительство Хабаровского края

Губернатор области Александр Левенталь ввел в подведомственной ему вотчине чрезвычайное положение и обратился к федеральным властям с просьбой о помощи.

Юрий Трутнев дал весьма резкую оценку действиям властям области. По его мнению, единовременное поступление средств из федеральной казны снизит остроту проблемы, но не решит ее. Корни зла нужно искать в бюджете ЕАО, точнее, в его несбалансированности.

- Область обязана пройти отопительный сезон безаварийно. Ситуация, когда к зиме область задает вопрос «А на что нам отапливать поселения?», недопустима. Об этом нужно было думать заранее, - подчеркнул полпред.

Итак, что же мы имеем в сухом остатке? Обещания федеральных властей выполняются, дело за малым - обеспечить правильный ревизионный режим.