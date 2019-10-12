В Хабаровском крае полицейский застрелил агрессивного человека не желающего отправляться в больницу

Подробностей происшествия пока не много. Известно, что полицию вызвала жительница поселка Лесной Амурского района. Ее родственник стал вести себя неадекватно, его хотели доставить больницу, но поняли, что сами не справятся вот и позвонили в дежурную часть. Сотрудники прибыли оперативно и поначалу казалось, что конфликт удастся разрешить достаточно быстро и без лишней нервотрепки.

С «агрессором» провели профилактическую беседу, но как только речь зашла о том, что надо сеть в патрульный автомобиль и отправиться в больницу, тот стал вести себя буйно схватил нож и заперся в одной из комнат. Оттуда он выкрикивал угрозы, обещал, что выйдет и всех убьет если его не оставят в покое.

Буйного жителя поселка снова принялись уговаривать, но внезапно дверь распахнулась, и он буквально прыгнул на своего приятеля нанося удары ножом куда придется.

- По предварительным данным, злоумышленник повалил мужчину и нанес несколько ножевых ранений в область головы и тела, - рассказала Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Обезумевшего человека не остановил даже выстрел в воздух, который произвел сотрудник полиции. Наоборот, злодей обнаружил новый объект агрессии, он оставил иссекающую кровью жертву и крепче сжав нож бросился на участкового. Тому ничего другого не оставалось как выстрелить на поражение. Получивший серьезное ранение нападавший скончался на месте.

К счастью, его приятель выжил. Сотрудники полиции остановили кровь и наложили повязки пострадавшему, затем вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

- По факту применения табельного оружия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.

Удалось узнать, что сотрудник полиции, выстреливший на поражение вот уже больше десяти лет работает в органах внутренних дел, и пользуется заслуженным авторитетом как у сослуживцев, так и у жителей района в котором служит участковым уполномоченным.