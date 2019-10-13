2019-10-13T04:17:25+03:00
Общество

Хабаровская живодерка Алина Орлова отсидела свое

Ее подельница продолжает отбывать срок в колонии под Иркутском
Евгения МОЛОТОВА
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Даже в зале суда девушки вели себя вызывающеДаже в зале суда девушки вели себя вызывающеФото: Борис КОКУРИН
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Резонансное дело хабаровских живодерок Алины Орловой и Алены Савченко всколыхнуло всю страну. Тысячи людей по всей России требовали реального наказания для девушек, жестоко убивавших котят и щенков, взятых из приютов и устраивавших кровавые фотосессии на фоне расчлененных трупов.

25 августа 2017 года суд признал Орлову и Савченко виновными в совершении преступлений предусмотренных статьями 245 – «Жестокое обращение с животными» и 162 «Разбой». Савченко также была признана виновной в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти или вражды. Суд приговорил Савченко к 4 годам и трем месяцам колонии, Алина Орлова получила 3 года 10 дней. Третий участник кровавых развлечений Виктор Смышляев получил 3 года общего режима.

Пикеты с требованием дать живодеркам реальные сроки прошли во многих городах страны Фото: Ольга МОРОЗОВА

Пикеты с требованием дать живодеркам реальные сроки прошли во многих городах страныФото: Ольга МОРОЗОВА

Информация о том, что Алина Орлова вышла на свободу появилась социальных сетях накануне.

- Одна из хабаровских живодёрок, Алина Орлова уже на свободе. Дома, у своей матери, на ул.Путевая,д.3. И будет ходить рядом с вами по вашим улицам, и дышать с вами одним воздухом. Делайте выводы сами, - написала Ольга Харкунова, на странице, в группе зоозащитников.

По сообщениям активистов девушка живет теперь под другим именем и занимается маникюром на дому. Ее подельница, Алина Савченко, остается в заключении. Напомним, в декабре 2017 года, еще будучи в СИЗО она сыграла свадьбу со своим поклонником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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