Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал Кубка мира в Швеции, где сыграет с московским «Динамо»

Чем ближе к развязке, тем напряженнее обстановка на Кубке мира, который проходит в шведском городе Сандвикене. Этим вечером в королевстве прошли четвертьфиналы, в которых хабаровский «СКА-Нефтяник» встречался со шведским «АИКом», московское «Динамо» с красноярским «Енисеем», «Болльнес» с «Уральским трубником», а «Вилла» с «Сандвикеном».

Соперника хабаровчане выбрали себе сами. Это преимущество команда получила став одним из двух лидеров предварительного этапа Кубка. «АИК» - стокгольмский клуб, образовавшийся еще в конце XIX века, однако команда не играла в элите более 30 лет и только в этом году вернулась пополнив состав опытными игроками, в том числе игравшими за «СКА-Нефтяник». Как отмечает руководитель пресс-службы «СКА» Виталий Афанасьев с выбором соперника хабаровский клуб не прогадал.

- Достаточно сказать, что первый опасный момент у ворот Дениса Рысева хоккеисты «АИКа» создали лишь за 15 минут до окончания матча. К тому времени на табло уже горели 4:0 в пользу армейцев! Хабаровчане, начав игру неспешно, постепенно раскатились, и уже после первого тайма всем было ясно, что сенсации в этой паре не будет. Приятно отметить возвращение в игру нападающего Эрика Петтерссона. Оформив в этом матче «дубль», хабаровский «викинг» продемонстрировал, что пришел в себя после столкновения в предыдущем матче против «Фриллесоса», - рассказал пресс-атташе «СКА-Нефтяника».

Счет матча – 6:0 в пользу хабаровчан. Нашим соперником в полуфинале станет московское «Динамо», одолевшее красноярский «Енисей» со счетом 6:4. Команда для армейцев неудобная и очень амбициозная. Достаточно сказать, что московский клуб единственный кто сумел в прошлом чемпионате России отобрать очки у «СКА». Игра состоится уже сегодня в 12:30 по московскому времени. В другом полуфинале сойдутся шведские «Болльнес» и «Вилла».