Мед – лекарство от забот: где и почем предлагают мед в Хабаровске

Осень, традиционное время для того, чтобы делать запасы. Даже в городе, где, казалось бы, магазины на каждом шагу, жители все равно запасаются продуктами к зиме. Сезон заготовок, сезон рыбы, сезон меда – незаменимого лекарства при простуде, и просто вкусного и полезного натурального лакомства. Где в Хабаровске купить мед и сколько это стоит, выясняла «Комсомолка».

Традиционным местом, где можно выбрать сладкий товар на любой вкус и кошелек является Центральный рынок краевой столицы. В самом здании крытого рынка медовый ряд почти пуст – работает всего три точки.

Мед – лекарство от забот: где и почем предлагают мед в ХабаровскеФото: Евгения МОЛОТОВА

- Аренда очень высокая, вот и уплотняемся – объясняет продавщица Зоя. – У меня мед от трех хозяйств. Они и за аренду вскладчину платят и зарплату тоже. Говорят, так выгоднее получается.

Мед у Зои и ее товарок самый разный, от целебного липового до экзотического аралиевого и малинового. Разброс цен соответственный – от 450 до 1000 рублей за литр лакомства. Самый дорогой – аралиевый, почти черный, густой и невероятно ароматный. Самый дешевый – цветочный, цвета черного чая, пахнущий летом и разнотравьем.

Мед – лекарство от забот: где и почем предлагают мед в ХабаровскеФото: Евгения МОЛОТОВА

На улице публика попроще и цены пониже. А вот ассортимент куда разнообразнее. У одного торговца можно найти и башкирский и алтайский и нанайский мед. Ценник, понятно, тоже разнится.

- Липовый от трехсот рублей за литр, - рассказывает торговец Давид. – Это наш, из под Вяземского. Этот – амарантовый, он есть только у меня, литр 1200. Алтайский подешевле – по 700. На всю продукцию есть сертификаты качества. Наш мед возим в Приморье у них есть лаборатория. Привозной - проходит сертификацию у себя. В качестве товара я уверен, ко мне люди по десять лет ходят.

Мед – лекарство от забот: где и почем предлагают мед в ХабаровскеФото: Евгения МОЛОТОВА

Кроме Центрального рынка мед можно приобрести на ярмарках выходного дня. Но, будет дороже. К примеру, на ярмарке в «Экодоме» за литр липового придется выложить от 450 рублей, а цветочного от 500. Рынок на «Судоверфи» предлагает мед по 400 – 450 рублей. Однако, ассортимент не велик, да и вместо сертификата качества предложат ложечку на пробу.

Специалисты же, советуют покупать мед в специализированных магазинах, где и с условиями хранения должен быть полный порядок, и за качеством продукции должны тщательно следить. Кстати, в таких магазинах можно найти мед на любой вкус и кошелек. Но, как признаются сами продавцы, очередь к ним не стоит, слишком сильны стереотипы.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общие советы о том, как отличить качественный натуральный мед от подделки. Если вы покупаете мед нового урожая, который еще не успел засахариться, возьмите чайную ложку, зачерпните немного и вылейте обратно в тару. Настоящий мед будет литься тонкой ниточкой. В меде не должно быть сгустков и мутного осадка.

Взвесьте банку. В литровую банку входит кило двести меда. Не забывайте при этом учитывать вес тары. И последнее, на вкус настоящий мед не должен быть избыточно сладким. А вот своему носу стоит доверять. Хороший мед, прежде всего имеет ярко выраженный аромат.