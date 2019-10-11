2019-10-11T05:12:32+03:00
Общество

Хабаровский аэропорт возглавил внук Юрия Гагарина

Хотя новому директору есть чем похвастать и без знаменитого родственника
Евгения МОЛОТОВА
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Новый терминал начнет работу 14 октября. Фото: Хабаровский аэропорт.Новый терминал начнет работу 14 октября. Фото: Хабаровский аэропорт.
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Новый международный терминал начнет свою работу 14 октября. А восьмого для журналистов и волонтеров руководством был организован тестовый показ новых возможностей. По сценарию деловой игры волонтеры - студенты ДВГУПС - получили билеты, прошли регистрацию, сдали багаж, прошли контроль и досмотр, словом, в полной мере ощутили себя пассажирами нового терминала. Однако не эта новость привлекла внимание журналистов. Главной информационной бомбой стала личность нового генерального директора Хабаровского аэропорта Юрия Кондратчика, точнее, его родственные связи.

Любопытные подробности биографии раскопал Сергей Хамзин, руководитель пресс-службы ДВГУПС. Ему показалась знакомой улыбка Юрия Кондратчика. Вопросы разрешились быстро - интриги не вышло.

Хабаровский аэропорт возглавил внук Юрия Гагарина Фото: Александр Янышев

Хабаровский аэропорт возглавил внук Юрия Гагарина Фото: Александр Янышев

- Узнал из интернета его биографию, и представьте мое удивление, когда один из первых найденных материалов о молодом человеке гласил о том, что он - сын Галины Юрьевны Гагариной, дочери первого космонавта Земли! Соответственно, Юрий Кондратчик - внук Юрия Гагарина! Вот откуда мне так знакома его улыбка: фотографии улыбающегося Юрия Алексеевича Гагарина видели все, - поделился Сергей Хамзин своим открытием.

Информацию о генеалогии нового директора подтвердили и в пресс-службе аэропорта.

- Юрий Константинович действительно внук Юрия Гарарина, - был ответ. - Однако распространяться об этом он не любит и не хочет.

Справедливости ради следует отметить, что у Кондратчика есть чем похвастаться и помимо знаменитой родни. Так, несмотря на достаточно молодой возраст, а ему 28 лет, новый глава Хабаровского аэропорта имеет за плечами достаточно солидную школу. Он окончил факультет государственного управления МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по экономике в университете имени Плеханова, кандидат экономических наук. Думается, именно это, а вовсе не родственные связи с первым космонавтом Земли, стало причиной его назначения на ответственный пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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