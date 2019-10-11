2019-10-11T08:01:25+03:00
Общество

Культ личности на частной территории: хабаровский бизнесмен поставил на своей земле памятник Сталину

Бюст генералиссимуса обошелся предпринимателю в 300 тысяч рублей
Евгения МОЛОТОВА
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Бюст генералиссимуса обошелся предпринимателю в 300 тысяч рублей. Фото Петра ПереверзенцеваБюст генералиссимуса обошелся предпринимателю в 300 тысяч рублей. Фото Петра Переверзенцева
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Хабаровский бизнесмен Георгий Алиев установил во дворе своего дома в селе Сосновка памятник Иосифу Сталину. Дань уважения покойному вождю предприниматель установил за свой счет. Стоимость мемориала составила около трехсот тысяч рублей.

На торжественной церемонии открытия присутствовали первые лица местного отделения КПРФ во главе с первым секретарем Петром Переверзенцевым.

- Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы открыть памятник человеку, под руководством которого наша страна достигла немалых высот в своем развитии, - отметил Петр Переверзенцев. - Под руководством этого человека мы выиграли Вторую мировую войну, освободили страны Европы от коричневой чумы. Отстроили разрушенные города. Покорили Северный полюс. Это не должно быть забыто.

Это уже второй памятник Иосифу Сталину на дальневосточной земле. Первый, в конце прошлого года возвели в Комсомольске на аллее маршалов.

Памятник Салину.

- Человек когда рождается, он является гражданином своей страны,- рассказал Георгий Алиев. - Я родился в СССР и горжусь историей своей страны. Несколько раз я пытался договориться с местными властями, но везде получал отказ. Поэтому решил установить его возле своего дома. И я горжусь тем, что затея моя удалась.

Во время открытия памятника в Комсомольске один из активистов вышел на одиночный протестный пикет. В Сосновке церемония прошла без эксцессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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